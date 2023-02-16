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Dünya

Norveç Ukrayna'ya 5 yılda 7,4 milyar dolar yardım yapacak

İskandinav ülkesi Norveç'te parlamento, 5 yıllık destek paketi kapsamında Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna'ya 7,4 milyar dolar yardım gönderileceğini duyurdu.

15:46 . 16/02/2023 Perşembe
AA
Norveç Ukrayna

Norveç Ukrayna

İskandinav ülkesi Norveç'te parlamento, 5 yıllık destek paketi kapsamında Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna'ya 7,4 milyar dolar yardım gönderileceğini duyurdu.


Ukrayna'ya yapılacak 7,4 milyar dolarlık destek, her yıl yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bölümlerle 5 yıl boyunca askeri ve insani yardım şeklinde ödenecek.


Petrol zengini ülkedeki 10 parti lideri pakete desteklerini açıklarken, 8 sandalyeye sahip Kızıl Parti desteğin bir kısmının silaha ayrılacak olması nedeniyle bağışa karşı çıktı.


Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yardımın petrol gelirinden sağlanacağını ve ülke ekonomisini etkilememesi gerektiğini belirtti.



#Norveç
#Ukrayna
#5 yıllık destek paketi
2 saat önce
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Norveç Ukrayna'ya 5 yılda 7,4 milyar dolar yardım yapacak
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