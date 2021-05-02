Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Norveçte F-35e güven krizi Yerine 22 tane Bayraktar TB2 alınır
AVRUPA

Norveç'te F-35'e güven krizi: Yerine 22 tane Bayraktar TB2 alınır

Norveçli Dış Politikalar Uzmanı Asle Toje, F-35 savaş uçaklarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, güven krizi ve maliyet vurgusu yaptı. Bir F-35 maliyetine yaklaşık 22 adet Bayraktar TB2 SİHA alınacağını ifade eden Toje, "Ermeni hava savunmasını parçalara ayırdı. F-35 programı, yavaş, uzun süreli bir program. Henüz elinize geçmeden eskiyebilir." dedi.

Haber Merkezi Diğer
Norveçte F-35e güven krizi: Yerine 22 tane Bayraktar TB2 alınır
Arşiv

Teknik aksaklıklar nedeniyle son zamanlarda sık sık tartışma konusu olan F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na (JSF) bir eleştiri de Norveç'ten geldi.

Nobel Ödülü Komitesi üyesi ve Dış Politikalar Uzmanı Norveçli Asle Toje, F-35 savaş uçağının bir "güven krizi" içerisinde olduğunu ifade etti.

Hollanda F-35'lerden şikayetçi: Hızlı motor yıpranması yaşıyoruz
DÜNYA
Hollanda F-35'lerden şikayetçi: Hızlı motor yıpranması yaşıyoruz

F-35 yerine Bayraktar TB2 önerdi

F-35 programının oldukça maliyetli olduğuna vurgu yapan Toje, "F-35’in maliyeti ile yaklaşık 22 tane Bayraktar TB2 satın alınabilir. TB2, Ermeni hava savunmasını parçalara ayırdı." dedi.

"F-35 bir dipsiz kuyu"

Kongre Savunma Komitesi Başkanı’nın F-35 için "dipsiz kuyu" dediğini belirten Toje, bunun yanı sıra İngiltere’nin F-35 siparişini 138 uçaktan 48 uçağa düşürdüğünü vurguladı.

Türkiye'nin F35 programından çıkarılmasına Bayraktar'dan yanıt: İnsansız savaş uçağımızın ilk prototipi 2023'te göklerde
EKONOMİ
Türkiye'nin F35 programından çıkarılmasına Bayraktar'dan yanıt: İnsansız savaş uçağımızın ilk prototipi 2023'te göklerde

Türkiye'den F 35 programı için bir lobi anlaşması daha
GÜNDEM
Türkiye'den F 35 programı için bir lobi anlaşması daha
Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
MSB Pençe operasyonlarından yeni fotoğraflar paylaştı

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.