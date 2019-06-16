Dünya Norveçte Kuran-ı Kerim provakasyonu
AVRUPA

Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provakasyonu

Norveç'te Kur'an-ı Kerim provakasyonu

Norveç'te aşırı sağcı "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun" grubu yöneticisi Anna Braten, Müslümanlara hakaret ederek Kur'an-ı Kerim'i yere fırlattı. Braten burada yaptığı konuşmada Norveç'te İslam'ın yeri olmadığını ve Kur'an-ı Kerimlerin toptan yok edilmesi gerektiğini savundu.

Haber Merkezi AA
Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provakasyonu yaşandı.
Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provakasyonu yaşandı.

Norveç'te İslamın yasaklanması için bir gösteri yapan aşırı sağcı "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (Stop Islamisation of Norway-SION)" grubunun yöneticisi Anna Braten, Kur'an-ı Kerim'i yere fırlatarak Müslümanlara hakaretler yağdırdı.

Norveç'in başkenti Oslo'ya 45 kilometre uzaklıktaki Müslümanların yoğun yaşadığı Drammen kasabasında bir gösteri yapan aşırı sağcı grup SION, Norveç'te İslam'ın yasaklanmasını istedi. Grubun yöneticisi Anna Braten burada yaptığı konuşmada Norveç'te İslam'ın yeri olmadığını ve Kur'an-ı Kerimlerin toptan yok edilmesi gerektiğini savundu.

Daha sonra yırtmak için eline Kur'an-ı Kerim'i alan Braten'e polis müdahale etti. Polis müdahalesinden sonra Kur'an-ı Kerim'i yere atan Braten, Müslümanlara hakaret yağdırdı.

AA

İslam karşıtı eyleme sert tepki

Norveç haber ajansı NTB'ye açıklamada bulunan Oslo Emniyet Müdürlüğünden Inge Lansrud, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyon başladıktan sonra gösteriye izin vermediklerini belirtti.

Norveçli aktivist ve Müslümanlardan oluşan 30 kişilik grup da İslam karşıtı eyleme sert tepki göstererek karşı gösteri yaptı.

Geçen ay da Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) hareketi lideri Rasmus Paludan'ın Müslümanların yoğun yaşadığı semtte Kur'an-ı Kerim'i yakıp Müslümanlara küfür etmesi büyük tepki çekmişti. İki hafta öncede Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco de Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere atarak büyük bir provokasyon yapmıştı.

Norveç'te Kuran-ı Kerim provokasyonu: Yere atıp hakaret etti
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Norveç'te Kuran-ı Kerim provokasyonu: Yere atıp hakaret etti
Norveç'te İslamın yasaklanması için bir gösteri yapan aşırı sağcı 'Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (Stop Islamisation of Norway-SION)' grubunun yöneticisi Anna Braten, Kur'an-ı Kerim'i yere fırlatarak Müslümanlara hakaretler yağdırdı.
Kuran-ı Kerim provakasyonu

Kur'an-ı Kerim provakasyonu

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