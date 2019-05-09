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Nükleer anlaşmadan çekilmek gündemimizde

Nükleer anlaşmadan çekilmek gündemimizde

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, "Eğer 4 1 ülkeleri 60 gün içinde İran'ın nükleer meselesini BMGK'ye götürür ve geçmişteki yaptırımlar yeniden uygulanırsa, nükleer anlaşma tamamen ortadan kalkar. Bu durumda karşı taraf İran'ın kesin ve güçlü cevabını görecektir" ifadesini kullandı. ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Haber Merkezi AA
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşma konusunun yeniden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ele alınmasının İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

  • Arakçi, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili taahhütlerinin bir kısmını durdurmasıyla ilgili devlet televizyonuna yaptığı açıklamada bundan sonra atacakları adımları değerlendirdi.

Nükleer anlaşma konusunun yeniden BMGK'de ele alınması ve yaptırımlara geri dönülmesinin İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu belirten Arakçi, "Eğer 4 1 ülkeleri 60 gün içinde İran'ın nükleer meselesini BMGK'ye götürür ve geçmişteki yaptırımlar yeniden uygulanırsa, nükleer anlaşma tamamen ortadan kalkar. Bu durumda karşı taraf İran'ın kesin ve güçlü cevabını görecektir." diye konuştu.

"Nükleer anlaşmanın BMGK'de ele alınması İran'ın kırmızı çizgisidir"

Avrupa Birliği ülkelerinin İran'ın çıkarlarını temin etmesi gerektiğini dile getiren Arakçi, "ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkışından önce İran'ın petrol satışı günlük 2,8 milyon varildi. Tekrar bu şartlara dönülerek petrol geliri sağlanmalıdır. İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi gündemimizdedir. Bu mesele aşama aşamadır. Eğer karşı taraf taahhütlerine geri dönerse İran da taahhütlerine dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ülkedeki mülteciler konusuna da değindi. İran'da 3 milyondan fazla Afganistan vatandaşı olduğunu aktaran Arakçi, şu bilgileri paylaştı:

"İran'da çalışan Afganlar yılda 3 ila 5 milyar avroyu İran'dan çıkarıyor. Aynı zamanda 468 bin Afgan İran okullarında ücretsiz eğitim görüyor. Bir kişinin yıllık maliyeti 600 avro. Üniversitelerde okuyan Afgan sayısı ise 23 bindir ve kişi başı yıllık 15 bin avro harcama yapılıyor."

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"Afgan kardeşlerimizden İran'ı terk etmelerini isteyebiliriz"

Genel olarak mültecilerin İran'a maliyetinin 8 milyar avro olduğuna dikkati çeken Abbas Arakçi, "Eğer yaptırımlar etkili olur ve petrol satışımız sıfıra inerse İran, ekonomisi için özel bir siyaset uygulamak zorunda kalacaktır. Bu şekilde devam etmemiz mümkün olmayabilir. Ekonomik baskılar artarsa Afgan kardeşlerimizden İran'ı terk etmelerini isteyebiliriz. İnsani açıdan böyle bir şeyin olmasını istemeyiz ancak mecbur kalırsak bu adımları atarız. Bunun sonuçları da Afganistan'ı krize sokan ABD'nin sorumluluğundadır." dedi.

  • İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık, anlaşmayla sınırlanan "300 kilogram üzerindeki zenginleştirilmiş uranyumu ve ağır suyun 130 tondan fazlasının yurt dışına satılmasını" 60 gün süreyle durdurduklarını açıklamıştı.

Ruhani, anlaşmada kalan ülkelerin bu süre zarfında özellikle petrol ve uluslararası bankacılık konularında İran'ın çıkarlarını koruyacak adımlar atmamaları durumunda sonraki aşamada "uranyum zenginleştirme çalışmalarına getirilen yüzde 3,67 zenginleştirme sınırını tanımayacaklarını" ve "Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonuna başlayacaklarını" belirtmişti.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

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