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Dünya NYT, Yunanistanın mültecilere uyguladığı eziyeti kaleme aldı Keşke bombalar altında ölseydim
AVRUPA

NYT, Yunanistan’ın mültecilere uyguladığı eziyeti kaleme aldı: 'Keşke bombalar altında ölseydim'

New York Times'ın kaleme aldığı yazıda, Atina yönetiminin salgına rağmen mültecilerin güvenliklerini göz ardı ederek botlarla denize bıraktığını duyurdu. Denize bırakılan bin 72 kişi arasında olan 50 yaşındaki Suriyeli öğretmen Khatib, "Bu insanlık dışı bir şey, keşke bombalar altında kalsaydım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan, bin 72 kişiyi denize terk etti.
Yunanistan, bin 72 kişiyi denize terk etti.

ABD medyasından New York Times, Yunanistan’ın mültecilere uyguladığı zulmü sayfalarına taşıdı. New York Times’ın çeşitli akademik araştırmalara ve Türk Sahil Güvenliği’nden alınan bilgilere dayandırdığı haberinde, "Mart ayından beri, bin 72 mülteci Yunan yetkililer tarafından 31 ayrı seferde denize bıraktı" ifadelerine yer verdi.

  • Gazetede yer alan haberde, denize bırakılanlar arasındaki 50 yaşındaki Suriyeli öğretmen Najima al-Khatib’in açıklamaları da paylaşıldı. Gazete, bu uygulamaların koronavirüs salgınına rağmen devam ettiğinin altını çizdi.

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"BU İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY"

Yunan yetkililerin Rodos’ta gece yarısı barındıkları yere geldiğini, kendisi dahil 23 kişiyi ve 2 bebeği dışarıya çıkardıklarını belirten al-Khatib, "Bizi dümeni ve motoru olmayan bir bota bindirip denize bıraktılar” dedi.

  • Khatib’in bulunduğu bot ise Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı. Khatib, “Bu insanlık dışı bir şey" ifadelerini kullandı.

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"KEŞKE BOMBALAR ALTINDA ÖLSEYDİM"

Khatib, Yunan yetkililerin yaptığı uygulamaların insanlık dışı olduğunu vurgulayarak, "Suriye’yi bombardımanlardan korktuğum için terk ettim. Ama bu başıma gelince, keşke bombalar altında ölseydim diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

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