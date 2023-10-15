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Dünya

O bölge de Azerbaycan'ın kontrolüne geçti: İlham Aliyev bayrağı göndere çekti

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun 24 saatte zaferle sonuçlanmasının ardından bölge Ermeni çetelerden temizlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun kontrolüne geçen bölgeleri ziyaret etti.

13:35 . 15/10/2023 Pazar
AA
İlham Aliyev

İlham Aliyev

Yıllardır Ermeni işgali altında kalan Karabağ'da bir kez daha zafer elde edildi. Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de bölgede antiterör operasyonu başlattı.

2020'de yapılan anlaşmaya rağmen yasa dışı olarak Karabağ'da bulunan silahlı Ermeni güçlerin temizlenmesi için başlatılan operasyon dünyanın gündemine oturdu.

24 saatte gelen zafer

Ardından çok geçmeden 24 saatte Ermeni ordusu silah bırakıp teslim oldu.

Bunun üzerine bölgedeki Ermeniler de bulundukları yerleri terk etmeye başladı.

Böylelikle, Karabağ'ın merkezine sıkışmış, Hankendi, Hocalı, Ağdere ve Şuşa çevrelerinde konuşlu Ermeni güçleri, ikinci kez mağlup oldu.

Aliyev, bayrağı göndere çekti

Hareketlilik devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen Ağdere şehri ve Serseng Baraj Gölü’nü ziyaret etti.

Burada Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

#İlham Aliyev
#Azerbaycan
#Karabağ
23 dakika önce
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