Dünya O çocuğa Aksa yasağı
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O çocuğa Aksa yasağı

İsrail, Mescid-i Aksa’ya getirdiği Suudi gazeteci Muhammed Suud Zeyd’e tepki göstererek tüküren Yusuf Sekafi adlı çocuğa 15 gün Mescid-i Aksa’ya giriş yasağı koydu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Sekafi, işgalci İsrail’in davetiyle Kudüs’e gelen Suudi gazeteciye tepki göstermişti.
Yusuf Sekafi, işgalci İsrail’in davetiyle Kudüs’e gelen Suudi gazeteciye tepki göstermişti.

İsrail'in misafiri olarak Kudüs'e giden ve Mescid-i Aksa'yı ziyareti sırasında Filistinlilerin tepkisiyle karşılaşan Suudi gazeteci Muhammed Suud Zeyd'i savunmak yine İsrail'e düştü.

İşgalci güç, Zeyd'e tükürerek tepki gösteren Yusuf Sekafi adlı çocuğa 15 gün Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı koydu. Aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Iraklıların da bulunduğu bir grup gazeteci, Tel Aviv yönetiminin davetiyle ülkeye gelmişti.

İsrail'in bu tür davetlerle Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki işgalini meşrulaştırmaya çalıştığını savunan Filistinliler, Suudi gazeteciye tepki göstererek protesto etmişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesinin ardından İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki gözle görülür yakınlaşma dikkat çekiyor.

Filistinli çocuklar Netanyahu hayranı Suudi gazetecinin yüzüne tükürdü
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Filistinli çocuklar Netanyahu hayranı Suudi gazetecinin yüzüne tükürdü
Filistinliler, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetlileri olarak İsrail'e geldikten sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Netanyahu hayranı olan Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Saud'u Harem-i Şerif'ten kovdu. Filistinli çocuklar da İşgalci güçlere hayranlık duyan Suudi gazetecinin yüzüne tükürdü.
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