O çocuğa Aksa yasağı

İsrail'in misafiri olarak Kudüs'e giden ve Mescid-i Aksa'yı ziyareti sırasında Filistinlilerin tepkisiyle karşılaşan Suudi gazeteci Muhammed Suud Zeyd'i savunmak yine İsrail'e düştü.

İşgalci güç, Zeyd'e tükürerek tepki gösteren Yusuf Sekafi adlı çocuğa 15 gün Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı koydu. Aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Iraklıların da bulunduğu bir grup gazeteci, Tel Aviv yönetiminin davetiyle ülkeye gelmişti.

İsrail'in bu tür davetlerle Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki işgalini meşrulaştırmaya çalıştığını savunan Filistinliler, Suudi gazeteciye tepki göstererek protesto etmişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesinin ardından İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki gözle görülür yakınlaşma dikkat çekiyor.