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Dünya

Obama da endişeleniyor: Biden'ın adaylığı Demokrat cephede tartışmalı hale geldi

ABD'de kasım ayında yapılacak seçimlerde mevcut başkan Joe Biden'ın adaylığı Demokrat cephede tartışmalı hale geldi. Biden'ın adaylığına ilişkin değerlendirmede bulunan eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın birçok kaygılı Demokrat'tan telefon aldığı ve bu görüşmelerde Biden'ın anketlerde geride kaldığı konusunda endişeli olduğunu söylediği ileri sürüldü. ABD basınında yer alan haberde Obama'nın, Biden'ın adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiğine işaret ettiği ifade edildi.

21:42 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:18 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Barrack Obama - Joe Biden
Barrack Obama - Joe Biden

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın mevcut Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım başkanlık seçimlerindeki zafere giden yolunun azaldığı ve adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiği yönünde yorumda bulunduğu öne sürüldü.

Washington Post'un haberinde, Obama'nın yakın çevresiyle son dönemdeki endişelerini paylaştığı belirtildi.

"Biden adaylığını gözden geçirmeli"

Haberde, Obama'nın, 27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasının ardından Biden ile bir kez konuştuğu, o görüşmede Biden'a adaylığına ilişkin kararın tamamen kendisine ait olduğunu söylediği ifade edildi.

Obama'nın birçok kaygılı Demokrat'tan telefon aldığı aktarılan haberde, bu görüşmelerde Biden'ın anketlerde geride kaldığı konusunda endişeli olduğunu söylediği iddia edildi.

Haberde, Obama'nın Biden'ın 5 Kasım seçimlerindeki zafer yolundan giderek uzaklaştığı yönünde yorumda bulunduğu ve Biden'ın adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiğine işaret ettiği ifade edildi.

Daha önce, Demokrat Parti'nin bağışçısı olan milyarderler de Başkan Joe Biden'ın adaylığından endişe duyduğunu aktarmıştı.

İlk canlı yayın ve Biden'ın sağlık durumu tartışmaları

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.



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