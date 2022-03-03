Dünya Odessada Estonyaya ait kargo gemisi mayına çarparak battı Mürettabattan 4 kişi kayıp
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Odessa'da Estonya'ya ait kargo gemisi mayına çarparak battı: Mürettabattan 4 kişi kayıp

Odessa'da Estonya'ya ait kargo gemisi battı. Mayına çarparak battığı tahmin edilen gemideki mürettabattan 4 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Odessada Estonyaya ait kargo gemisi mayına çarparak battı: Mürettabattan 4 kişi kayıp
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Odessa'da Estonya'ya ait kargo gemisi battı. Mayına çarparak battığı tahmin edilen gemideki mürettabattan 4 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

İki kişinin ise kurtulduğu belirtildi.

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