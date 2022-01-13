Dünya Oğluna öyle bir isim verdi ki Herkes tepki gösterdi
AVRUPA

Oğluna öyle bir isim verdi ki: Herkes tepki gösterdi

İngiltere'de Josie King isimli kadının kısa bir süre önce oğlu oldu. Bebeğine verdiği

'şeytan' anlamına gelen 'Lucifer' isim kamuoyu tarafından tepki topladı.

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Haber Merkezi Diğer
​Oğluna öyle bir isim verdi ki: Herkes tepki gösterdi
​Oğluna öyle bir isim verdi ki: Herkes tepki gösterdi

İngiltere'de duyanları şaşkına çeviren bir olay medyana geldi. Josie King isimli kadının oğluna verdiği isim duyanları şaşkına çevirdi. Bebeğine isim arayışına giren anne King, sonunda isim için, şeytan anlamına da gelen "Lucifer"de karar kıldı.

Oğluna öyle bir isim verdi ki: Herkes tepki gösterdi
Oğluna öyle bir isim verdi ki: Herkes tepki gösterdi

Kamuoyu ayağa kalktı

Anne King, oğluna verdiği ismi İngiliz şovmen Jeremy Vine'ın TV programına çıkarak kamuoyu ile paylaştı. Ancak vatandaşlar verdiği isim gerekçesiyle zorbalığa maruz kalabileceğini ve böyle bir hakkı olmadığı için tepki gösterdi.

Ben bu ismi seviyorum

Kendisine yönelik tepkilerle ilgili konuşan Josie King ise, "Evet, oğluma verdiğim isim başkalarına garip gelebilir ama ben bu ismi seviyorum. Hristiyanlıkta bu kelime şeytan anlamına gelebilir fakat ben kendimi dindar olarak tanımlamıyorum." diye konuştu.

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