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Dünya Öldürülen İranlı nükleer bilimci Fahrizadenin oğlu Babam nükleer anlaşmaya karşıydı
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Öldürülen İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin oğlu: Babam nükleer anlaşmaya karşıydı

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin oğlu Hamid Fahrizade, "Babam hep ABD'nin bir kurt gibi olduğunu ve bu doğasından vazgeçmedikçe onunla müzakere edilemeyeceğini söylerdi" dedi. Oğul Fahrizade, babasının İran ile küresel güçler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın ve bu konudaki müzakerelerin muhalifi olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi AA
Fahrizade, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden biri.
Fahrizade, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden biri.

Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin oğlu Hamid Fahrizade, babasının her zaman nükleer anlaşmaya karşı bir duruş sergilediğini söyledi.

Muhafazakar çevreye yakınlığıyla bilinen Vatan-ı İmruz gazetesine konuşan Hamid Fahrizade, babasının nükleer anlaşmaya ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Fahrizade, babasının İran ile küresel güçler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın ve bu konudaki müzakerelerin muhalifi olduğunu dile getirdi.

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"Babam anlaşmayı desteklemedi"

Hamid Fahrizade, "Babam hep ABD'nin bir kurt gibi olduğunu ve bu doğasından vazgeçmedikçe onunla müzakere edilemeyeceğini söylerdi. Doğal olarak, nükleer anlaşmaya karşı tavrı da böyleydi. Muhsin Fahrizade, nükleer anlaşmaya karşıydı, babamın anlaşmayı desteklediğini hiç görmedim." ifadelerini kullandı.

Babası Muhsin Fahrizade'nin nükleer anlaşmanın ardından, ABD'nin İran'ın füze programını ve sonra da İran'daki insan hakları sorununu müzakere etmek isteyeceğini vurguladığını aktaran Hamid Fahrizade, "Babam her zaman bunun bir sonunun olmadığını söylerdi. Çünkü, ABD asla kurt doğasından vazgeçmeyecektir." dedi.

  • Fahrizade, gazeteye verdiği röportajının devamında şöyle konuştu:
  • "Babam her zaman ABD ve İsrail'in bizzat İran'ın kendisini sorun olarak gördüğünü söylerdi. İran'la olan sorunları, nükleer ya da füze programından kaynaklanmıyor. İran devleti var olduğu sürece, bu gerilimler devam edecek ve İran ile sorunları olacaktır derdi."

Muhsin Fahrizade suikastının basit bir olay olmadığını, içinde birçok belirsizlik barındırdığını ve konunun karmaşık bir hal aldığını dile getiren oğul Fahrizade, süren incelemelerin suikastı aydınlatmasını beklediklerini kaydetti.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran'ın Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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