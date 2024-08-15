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Ölümcül salgın Afrika dışına sıçradı: Maymun çiçeği virüsü İsveç'te görüldü

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan dünyayı alarma geçiren maymun çiçeği virüsü, Avrupa kıtasına sıçradı. İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed, ülkesinde ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü açıkladı. İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu vakanın maymun çiçeği virüsünün tehlikeli bir varyantı olan Clade I'in Afrika dışında ilk kez tespit edildiği aktarıldı.

20:36 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:26 - 15/08/2024 Perşembe
IHA
Maymun çiçeği virüsü (Foto: Arşiv)
Maymun çiçeği virüsü (Foto: Arşiv)

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ve komşu ülkelerde görülen maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının dışına sıçradı. İsveç'te ilk maymun çiçeği vakası doğrulandı.

İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed düzenlediği basın toplantısında, “Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik” dedi.

"Maymun çiçeği virüsünün tehlikeli bir varyantı"

İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu vakanın maymun çiçeği virüsünün tehlikeli bir varyantı olan Clade I'in Afrika dışında ilk kez tespit edildiği aktarılarak, hastanın başkent Stockholm'de olduğu ifade edildi.

DSÖ, dün maymun çiçeği virüsünün yayılması nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.



#Maymun Çiçeği Virüsü
#Afrika
#Avrupa
#İsveç
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