Dünya Ölümcül virüsün nedeni yarasa çorbası iddia ediliyor
ASYA

Ölümcül virüsün nedeni yarasa çorbası iddia ediliyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyanın konuştuğu bir konu olan koronavirüsünün hayvandan hayvana yayıldığı açıklanmıştı ancak son belirlemelere göre insandan insana da geçtiği tespit edildi. Bilim insanları kaynağın yarasalar olabileceğini belirtiyor. Peki, koronavirüsünün nedeni yarasa çorbası mı? Yarasa çorbası nedir?

Haber Merkezi Diğer
Bilim insanları, virüsün SARS’a yüzde 80 benzerlik gösterdiğini belirtti.
Bilim insanları, virüsün SARS’a yüzde 80 benzerlik gösterdiğini belirtti.

Çin'de aralık ayında ortaya çıkıp salgına dönüşen koronavirüsüyle ilgili iddialar bitmek bilmiyor. İlk aşamada yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığına neden olurken ilerleyen safhalarda zatürre, böbrek yetmezliği ve ölüme neden olan koronavirüsün nedeni henüz netlik kazanmadı.

  • Daha önce virüsün Wuhan’da yasa dışı hayvanların satıldığı bir pazardan yayıldığı tespit edilmişti. Çin medyasında yer alan haberlere göre virüsün kaynağı yarasa ya da yılan olabilir. Bazı uzmanlar ise virüslerin porsuk sıçanlarından gelmiş olabileceği görüşünde.

Çin'deki bir yolcu uçağında virüs taraması yapıldı
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Çin'deki bir yolcu uçağında virüs taraması yapıldı
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili 'insandan insana bulaşıyor' açıklamasının ardından izleyeni dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir yolcu uçağına gelen özel ekiplerin tek tek uçaktakileri araması gözler önüne seriliyor.

Virüsün ortaya çıkışı

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edildi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli hastalığın” görüldüğünü açıkladı.

Yarasa çorbası.
Huanan Deniz Ürünleri Pazarı 1 Ocak’ta söz konusu “gizemli vaka” nedeniyle kapatılırken Vuhan Belediyesi 5 Ocak’ta virüsün SARS ya da MERS hastalıkları olmadığını bildirdi.

Çinli bilim insanları, 9 Ocak’ta söz konusu “gizemli hastalığı”, yeni tip koronavirüsü olarak tanımladı. Vuhan yerel hükümeti, 11 Ocak’ta virüsün salgına dönüştüğünü açıkladı ve ilk can kaybı yaşandı.

Bilim insanları, virüsün SARS’a yüzde 80 benzerlik gösterdiğini belirtti.

Koronavirüsü, 14 Ocak’ta ilk defa Çin dışında görüldü. Tayland hükümeti, Vuhan’dan gelen bir kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı.

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Nerelerde görüldü?

Japonya, 16 Ocak’ta virüs ile ilgili ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu. Aynı gün virüs Vuhan’da 41 kişide daha görüldü.

Hastalığın çıktığı bölgeye tüm toplu ulaşım durduruldu.
Taylan’da 17 Ocak’ta yeni koronavirüsü bulaşan ikinci vaka ortaya çıktı. Vuhan’da 18 Ocak’ta 59 kişide daha virüs tespit edildi, can kaybı 3’e çıktı.

Virüs, 19 Ocak’ta Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentine sıçradı ve ilk vaka görüldü. Vuhan’da ise 19 ve 20 Ocak’ta 136 yeni vaka tespit edildi.

  • Başkent Pekin'de 20 Ocak’ta 2 kişide virüs tespit edildiği bildirildi. Güney Kore’de de ilk vaka tespit edildi.

21 Ocak’ta virüsten etkilenenlerin sayısı 300'ü aştı ve 6 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 22 Ocak’ta virüsün bulaştığı kişi sayısı 440’a çıktı, can kaybı 9’a ulaştı.

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