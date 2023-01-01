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Operasyon sonrası Ermenistan'da ortalık karıştı: Nikol Paşinyan'a istifa çağrısı

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı antiterör operasyonu, Ermenistan tarafında büyük rahatsızlık yarattı. Operasyon sonrası hükümet konağının önünde toplanan Ermeniler, Azerbaycan'a karşılık verilmesini istedi. Başbakan Nikol Paşinyan'ı pasif kalmakla suçlayan Ermeniler, sık sık ''Hain Nikol'' ve ''Utanç'' sloganları attı.

17:38 . 19/09/2023 Salı
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Azerbaycan'ın operasyonu sonrası Ermeniler hükümet konağı önüne gelerek Paşinyan'a istifa sloganları attı.

Azerbaycan'ın operasyonu sonrası Ermeniler hükümet konağı önüne gelerek Paşinyan'a istifa sloganları attı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı güçleri, son birkaç ayda tahriklerini artırdı. Ermeni silahlı güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açması, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesi, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunması gerilimin artmasına neden oldu.

Tahrikleri artırdılar

Ermeni güçlerinin mevzilerini personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdikleri, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdikleri, takviye birimler oluşturdukları, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerini genişlettikleri, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulundukları da tespit edildi. Bunlara ek olarak Karabağ'da silahlı Ermeni grupların döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı işçi hayatını kaybetti.

Dört polis şehit oldu

İşçilerin ölümlerinin ardından bu kez de Ermeni grupların döşediği bir mayın daha infilak etti. Patlama sonucu 4 polis şehit oldu. Yaşananların ardından daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Azerbaycan ordusu, terörle mücadele operasyonu başlattı. Karabağ'daki Ermeni hedefleri birer birer vurulurken Ermenistan cephesi de acil duruma geçti.

Paşinyan tepkilerin odağı haline geldi

Dağlık Karabağ'da yaşanan mağlubiyet yüzünden Ermeni halkı tarafından protesto edilen Başbakan Nikol Paşinyan, bir kez daha tepkilerin odağında. Hükümet konağı önünde toplanan kalabalık, Azerbaycan tarafının saldırıları karşısında pasif kalmakla suçladıkları Paşinyan aleyhinde "Hain Nikol" ve "Utanç" sloganları attı.


Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı
Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı

50 yıldır hukuksuz işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı. Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Terörle mücadele operasyonunda sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak yalnızca meşru askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. İşte dakika dakika yaşananlar gelişmeler...



#Ermenistan
#Nikol Paşinyan
#Azerbaycan
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