Orman yangınları ile boğuşan Yunanistan IBAN paylaşıp yardım çağrısında bulundu

Yunanistan son 30 yılın en şiddetli sıcak hava dalgasıyla boğuşurken, salı gününden bu yana ülke genelinde 150’den fazla orman yangını çıktı.
Yangınlarda onlarca ev, işyeri ve binlerce dönümlük ormanlık alan kül olurken, düzinelerce kasaba ve köy tahliye edildi.
Atina’nın kuzey kesimlerinde rüzgarların etkisi ile dün kontrol altına alınan orman yangınları yeniden alevlenirken, yetkililer Afidnes, Kryoneri, Kokkinovrahos ve Ippokrateios Politeia banliyölerinin yanı sıra yakınlardaki Malakasa göçmen kabul merkezindeki sığınmacıların tahliyesini emretti.
Alevlerin ormanlık alandan yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere doğru hızla yayıldığı kaydedilirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile 10 helikopter ve 7 uçağın müdahale ettiği aktarıldı.
Yardım kampanyası başlatıldıÖte yandan Yunan Kızıl Haçı, sosyal medya hesabından IBAN numarası vererek felaketten zarar gören vatandaşlar için destek istedi.
Ο Ε.Ε.Σ, αναγνωρίζοντας τη κρισιμότητα της κατάστασης, διευρύνει το κάλεσμα του στον κόσμο για συγκέντρωση χρημάτων και τροφίμων προς τους πυρόπληκτους σε #Βαρυμπόμπη, #Πάτρα, #Ρόδο, Β. Εύβοια, Αρχαία Ολυμπία. #ΑρχαιαΟλυμπια #hellenicredcross#redcross #Πυρκαγια #φωτια_ευβοια pic.twitter.com/Tuv9uXmTAA
Ο Ε.Ε.Σ, αναγνωρίζοντας τη κρισιμότητα της κατάστασης, διευρύνει το κάλεσμα του στον κόσμο για συγκέντρωση χρημάτων και τροφίμων προς τους πυρόπληκτους σε #Βαρυμπόμπη, #Πάτρα, #Ρόδο, Β. Εύβοια, Αρχαία Ολυμπία. #ΑρχαιαΟλυμπια #hellenicredcross#redcross #Πυρκαγια #φωτια_ευβοια pic.twitter.com/Tuv9uXmTAA— Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Hellenic Red Cross (@greekredcross) August 5, 2021