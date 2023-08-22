Orta Asya'da su krizi: Kırgızistan Kirov Barajı'ndan Kazakistan'ın güney bölgesine su akışını durdurdu

Tarım Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kırgızistan ile Kazakistan arasında imzalanan su dağıtım programı ve protokolüne göre su temini yapıldı. Böylece Kazakistan'a karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olduk." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "550 milyon metreküp su tutma hacmi olan Kirov Barajı'nda bugün 14 milyon 500 bin metreküp su ölçüldü. Bu su hacmi geçen yıla göre 92,1 milyon daha az. Baraj, saniyede 0,7 metreküp su alıyor (2022'de 13,7 metreküptü) ve su akışında herhangi bir artış gözlenmiyor." bilgisi verildi.