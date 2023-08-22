|
Dünya

Orta Asya'da su krizi: Kırgızistan Kirov Barajı'ndan Kazakistan'ın güney bölgesine su akışını durdurdu

Kırgızistan, Talas Bölgesi'nde bulunan Kirov Barajı'nda su seviyesinin kritik seviyeye düşmesi nedeniyle Kazakistan'ın güney bölgesine su akışını durdurdu. Tarım Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kırgızistan ile Kazakistan arasında imzalanan su dağıtım programı ve protokolüne göre su temini yapıldı. Böylece Kazakistan'a karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olduk." ifadesi kullanıldı.

14:37 . 22/08/2023 Salı
AA
Kırgızistan Kirov Barajı'ndan Kazakistan'ın güney bölgesine su akışını durdurdu

Kırgızistan Kirov Barajı'ndan Kazakistan'ın güney bölgesine su akışını durdurdu

Tarım Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kırgızistan ile Kazakistan arasında imzalanan su dağıtım programı ve protokolüne göre su temini yapıldı. Böylece Kazakistan'a karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olduk." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "550 milyon metreküp su tutma hacmi olan Kirov Barajı'nda bugün 14 milyon 500 bin metreküp su ölçüldü. Bu su hacmi geçen yıla göre 92,1 milyon daha az. Baraj, saniyede 0,7 metreküp su alıyor (2022'de 13,7 metreküptü) ve su akışında herhangi bir artış gözlenmiyor." bilgisi verildi.

Öte yandan, Tarım Bakanlığına bağlı Sulama Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ulan Çortombayev, sosyal medya hesabından, su seviyesinin hayli düştüğü görülen Kirov Barajı'nın fotoğrafını paylaştı.

Çortombayev, uydu üzerinden Kirov Barajı'ndaki su seviyesinin rahatlıkla görülebileceğini belirterek, barajda kalan suyun balıkların ölmemesi için kullanıldığını ifade etti.



#Kırgızistan
#Kirov barajı
#Kuraklık
#su
#kriz
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF kulüplere yazı gönderdi