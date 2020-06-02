Ortadoğu’da siber savaş: İran ve İsrail dijital cephede karşı karşıya geldi

İsrail Yedioth Ahronoth gazetesi Mayıs ayının ilk günlerinde, siber saldırının, su pompalarının işlemesinin yaşanan bozulmayla fark edildiğini yazmıştı. Habere göre siber saldırı, “su kuyularına klor eklemek amacıyla operasyonel sistem ve mekanizmaları” hedeflemişti. Financial Times’ın haberinde İran siber saldırının başarılı olması halinde binlerce kişinin susuz kalacağını ve yüzlerce insanın hastalanabileceğini iddia etti. Gazete konuşan Batılı istihbarat yetkilisi, saldırının İsraillilerin beklediğinden daha sofistike olduğunu belirtti. Ne var ki gazeteye konuşan bir İranlı yetkili, Tahran’ın saldırının arkasında olmadığını savundu. “İran’ın İsraillileri zehirlemeye çalışmanın siyasi bedelini alamayacağını belirterek, “şüphemiz, İsrail tüm hikayeyi ABD’den daha fazla para alabilmek için uydurdu” iddiasında bulundu.

Financial Times, İsrail’in Tahran tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği siber saldırıya, İran’ın en yoğun limanlarından birindeki trafiği felç edecek bir karşı saldırı ile cevap verdiğini belirtti. Düzenlenen saldırı sonucu İran limanındaki bilgisayar sistemlerinin hedef alındığı ve limanın bir süreliğine işlemez duruma getirildiği iddia edildi. İsrail Siber Savunma Birimi Başkanı Yigal Unna, su pompalama sistemini hedef alan “eşgüdümlü ve organize” bir siber saldırıyı püskürttüklerini açıkladı. Saldırıya ilişkin ülke ismi vermeyen Unna, son dönemde yaşananların yeni bir üstü örtülü savaş döneminin kapısını açtığını, “Siber kış kapımızda” sözleriyle değerlendirdi.