Dünya Bağımsızlık krizi Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde
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'Bağımsızlık' krizi: Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna’nın Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılıp bağımsızlığını kısa süre sonra alacağı açıklaması, Ortodoks Kilisesi’nde çok büyük bir bölünmeye yol açacağı yorumlarını da beraberinde getirdi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Ukrayna kilisesinin hakkı olan bağımsızlık statüsünü alacağını umuyorum" demişti.

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Fener Rum Patriği Bartholomeos
Fener Rum Patriği Bartholomeos

Kiev Patrikhanesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma talebi, Ortodoks Kilisesi ile Fener Rum Patrikhanesi'nin arasını açtı.

Nüfusunun büyük bölümü Ortodoks olan 45 milyonluk Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine iletti. İstanbul'daki patrikhane de nisan ayında resmen süreci ele alma kararı verdi.

Almanya’da yayınlanan Süddeutsche Zeitung gazetesi, Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna’nın Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılıp bağımsızlığını kısa süre sonra alacağı açıklamasının Ortodoks Kilisesi’nde çok büyük bir bölünmeye yol açabileceğini yazdı.

Fener Rum Partiği: Ukrayna kilisesi kısa bir süre sonra bağımsız olacak

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığını kısa bir süre sonra alacağını iddia etti.

Kiev Patrikhanesinin bağımsızlık istemesi, Fener Rum Patrikhanesi ile Rus Ortodoks Kilisesi’ni karşı karşıya getirdi. İnfografik: Emir Ece

Bartholomeos, İstanbul’da düzenlenen ve sosyal medya hesabında paylaşılan pazar ayini sonrasında yaptığı konuşmada, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çekya ve Slovakya kiliselerinin 1998’de bağımsızlığının verildiğini hatırlatan Bartholomeos, bu kiliselerin halen patrikhanenin koruması ve sevgisi altında olduğunu belirtti. Bartholomeos, şöyle konuştu:

Şimdi sırada, kısa süre sonra mevcut muhalefete rağmen Ukrayna kilisesinin hakkı olan bağımsızlık statüsünü alacağını umuyorum

"Patrikhane tehditlerden korkmuyor"

Ukrayna kilisesinin bağımsızlık statüsünü almasının hakkı olduğunu öne süren Bartholomeos, bu statüyü 16. yüzyılda Rusya ile başlayıp son olarak Çekya ve Slovokya’ya verdikleri gibi yeni kiliselere sağladıklarını ifade etti. Fener Rum Patrikhanesi’nin tehditlerden korkmadığını söyleyen Bartholomeos, Patrikhanenin, kutsal kurallara göre görevini yerine getirdiğini kaydetti.

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İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna kiliselerinin bağımsızlığı yönünde Kiev'e temsilci göndermesi sonrasında Rus Ortodoks Kilisesi ile kopma noktasına gelen ilişkileriyle ilgili konuştu. (Kaynak: AA) n

Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesinin Rus Ortodoks Kilisesinden bağımsızlık talebi nedeniyle son dönemde Ortodoks kiliseleri arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bu yıl içerisinde Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine iletmişti.

Kiev'in bağımsızlık talebini ele alıp karar vermede Ortodoks ilahiyatına göre yetkisi bulunan Fener Rum Patrikhanesi, Kiev'den gelen başvurunun ardından harekete geçerek bağımsızlık statüsünü hazırlamak üzere iki temsilcisini Kiev'e göndermişti.

Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebinde Fener Rum Patrikhanesinin aldığı tavır nedeniyle sert tepki göstermişti. İstanbul'daki kilise ile ilişkileri kesebileceği açıklaması yapan Moskova Patrikhanesi, Rus Ortodoks Kiliselerinde yapılacak ayinlerde Fener Rum Patrikliğinin anılmaması kararı almıştı.

  • Ortodokslar’ın hiyerarşik yapısı
  • Dünyada yaklaşık 220 milyon (bazı istatistiklere göre 300 milyon) Ortodoks yaşıyor. Bunların yarısından fazlası Rusya Federasyonu vatandaşı. Rusya’yı ise Ukrayna, Beyaz Rusya ve Balkan ülkeleri takip ediyor. Bizans’ın yıkılışından sonra Moskova’nın kendisini III. Roma ilân etmesi, dünyadaki Ortodoksların büyük kısmının Rusya’da yaşaması, Rusya’nın uluslararası arenada önemli bir konuma sahip olması, diğer önemli patrikliklerin Müslüman ülkelerin topraklarında bulunması gibi hususlar, şüphesiz Moskova’yı ve Rus Ortodoks Kilisesi’ni en önemli Ortodoks merkezlerinden biri kılıyor. Buna rağmen Rus Ortodoks Kilisesi (Moskova Patrikliği), Ortodoks kiliseler “hiyerarşisinde” İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, İskenderiye Rum Ortodoks Patrikhanesi, Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi’nden sonra ancak 5. onur sırasına sahip ve adı da Ortodoks kiliselerindeki merasim ve dualarda 5. sırada zikrediliyor.
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