Oruç Reis hakkındaki sözlerini hazmedemediler: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos istifa etti

Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2

Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor.