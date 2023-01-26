Osmanlı parkı Beyrut’a nefes oldu: 2. Abdülhamid 1907'de inşa ettirmişti

1907’de Lübnan’ın başkenti Beyrut’un kalbi olarak bilinen Hamra semtinde halka açık, koşu parkuru ve çocuklar için oyun alanı bulunan park, Osmanlı döneminde inşa edilen Sanayi Mektebi’nin bahçesiydi. 22 bin metrekarelik bahçeye daha sonra 1989’da suikast sonucu öldürülen Lübnan Cumhurbaşkanı Rene Muavvad’ın adı verilse de tarihi ismi olan “Sanayi” hem parkın girişinde hem halkın dilinde varlığını korumaya devam ediyor.

Beyrut Valisi Mervan Abud, kentin coğrafi olarak daha önce yeşil alanı bol bir kent olduğunu ancak 15 yıl süren iç savaş, ardından gelen ekonomik kriz nedeniyle çevreyi koruyamadıklarını söylüyor. Başkent genelinde halka açık toplam 12 parkın bulunduğunu belirten Abud, “Beyrut’un batısındaki Hamra Caddesi’nin girişindeki Sanayi Parkı bunlardan en önemlisidir. Sanayi’nin bakım ve hizmeti özel bir şirket tarafından üstlenildiği için halka açık konumda. Durumu iyi ve bakımları sürekli yapılıyor. Lübnan’da meydana gelen liman patlaması ve eş zamanlı başlayan ekonomik kriz nedeniyle diğer parklar bakım ve onarım için yeterli bütçeye sahip değil” şeklinde konuştu.

TİKA RESTORE ETMİŞTİ

Park, Osmanlı padişahı 2. Abdulhamid döneminde Lübnan’da 33 yıl boyunca hayata geçirilen birçok eğitim, ulaşım, sağlık ve altyapı projesinden biri. Teknik lise olarak inşa edilen ve bugün İçişleri Bakanlığı binası olarak kullanılan “Sanayi Mektebi”nin karşısında yer alan parkın içerisinde “Hamidiye Sebili” de bulunuyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2015’te restore edilen bu eser, 1900 yılında Abdulhamid’in tahta çıkışının 25. yıl dönümünde Beyrut’ta yaptırılmış Osmanlı dönemine ait görkemli bir yapı olarak öne çıkıyor. 8 metre yükseklikte, beyaz mermerden inşa edilen çeşmenin her iki tarafında da altın yaldızlı şekilde Şeyh Muhammed Ömer el-Berbir tarafından yazılmış şu ifade yer alıyor: Bu halk çeşmesi, Hazreti Muhammed’in (sav) Medine’ye hicretinden 1318 yıl sonra padişahımız Halife II. Abdulhamid’in tahta çıkışının 25. yıl dönümü ve Sultan’ın hayırseverliğinin devamı ve göstergesi olarak yaptırılmıştır.



