Özgürlüğü Osmanlı nişanıyla kutladı: İsrail’in 40 senedir cezaevinde tuttuğu Mahir Yunus tahliye oldu

Ocak 1958’de dünyaya gelen Filistinli Mahir Yunus, “İsrailli bir askeri kaçırdığı” ve “öldürdüğü” suçlamasıyla müebbet hapis cezasıyla, 18 Ocak 1983’ten beri cezaevinde bulunuyordu. Yunus, birkaç gün önce yazdığı mektupta, “Meselelerimizi konuşmak üzere bir araya gelebileceğimiz şuur ve marifet sahibi genç nesli görmek için heyecanlıyım. Halkım için fedakarlık yaptım. Burada hala hayattayım ve iki gün sonra yeniden doğacağım” ifadelerine yer vermişti. Mahir Yunus’un amcasının oğlu 66 yaşındaki Kerim Yunus da İsrail hapishanelerinde geçen 40 yılın ardından 5 Ocak’ta hafta özgürlüğüne kavuşmuştu.