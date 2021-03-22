Ot yiyerek hayatta kaldı: Yunanistan'ın mülteciler üzerindeki zulmü devam ediyor İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca denize bırakılan ve 3 gündür aranan kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Boğaz Adası'nda bulundu. Bitkin vaziyette bulunan Somali uyruklu Muhammed Seyyid'in (16) ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi 22 Mart 2021, 09:20 Son Güncelleme: 22 Mart 2021, 09:42 DHA