Dünya Ot yiyerek hayatta kaldı Yunanistanın mülteciler üzerindeki zulmü devam ediyor
AVRUPA

Ot yiyerek hayatta kaldı: Yunanistan'ın mülteciler üzerindeki zulmü devam ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca denize bırakılan ve 3 gündür aranan kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Boğaz Adası'nda bulundu. Bitkin vaziyette bulunan Somali uyruklu Muhammed Seyyid'in (16) ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen kaçak göçmen 3 gün sonra bulundu.
Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen kaçak göçmen 3 gün sonra bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Mart'ta Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca bir grup kaçak göçmenin elleri kelepçeyle bağlanıp denize bırakıldığı bilgisini üzerine harekete geçti. kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, 3 kişiyi kurtarırken, 3 kişinin de cansız bedenine ulaştı.

DHA
Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen kaçak göçmen 3 gün sonra bulundu.
  • Ekipler kayıp olduğu belirtilen 1 kişiyi de bulmak için çalışma başlattı. Kaçak göçmenin bulunduğu Boğaz Adası ve çevresinde arama yapan ekipler can yeleği buldu. Bunun üzerine kaçak göçmenin adaya çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruldu. Ekiplerin Boğaz Adası üzerinde yaptığı aramalarda Somali uyruklu Muhammed Seyyid'i, sağ olarak bulundu.

DHA
Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen kaçak göçmen 3 gün sonra bulundu.

OT YİYEREK HAYATTA KALDI

Ekiplerce kurtarılan Seyid, Çeşme Alper Çizğenakat Devlet Hastanesine kaldırdı.

  • Bitkin olduğu gözlemlenen Seyyid'in burada yapılan tetkitlerde durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yunanistan unsurlarınca denize bırakılmasının ardından can yeleğiyle hayatta kaldığını ve yüzerek Boğaz Adası'na çıkan Seyyid'in, kayaların arasında temiz su içtiğini ve ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

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