Oxfam: İsrail sivilleri vurmaya devam ederken insani yardıma erişimden bahsetmek 'boş vaat'

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 33. gününde devam ediyor.
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın Savunuculuk Başkanı Katy Chakrabortty yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Mitchell'in parlamentoda yaptığı İsrail ve Gazze konulu açıklamalarına tepki gösterdi.
Bakan Mitchell parlamentoda yaptığı konuşmada, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardım tırı sayısının ihtiyaçları karşılamayacak ölçüde olduğunu belirtmiş, hükümetin partnerleriyle insani yardım miktarını artırmanın yollarını aradığını ifade etmişti.