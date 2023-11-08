Oxfam: İsrail sivilleri vurmaya devam ederken insani yardıma erişimden bahsetmek 'boş vaat'

ABD'nin katliama devam etmesi için bir yandan sırtını sıvazladığı bir yandan da ateşkes çağrısı yaptığı terör devleti İsrail'in Gazze'de imza attığı yıkım uzaydan görüntülendi. ABD'li teknoloji şirketi Maxar, İsrail'in Gazze katliamının yeni uydu görüntülerini yayınladı. Görüntülerde şehrin harabeye döndüğü ve yaşanılamaz hale geldiği görülüyor.