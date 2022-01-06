Dünya Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Kazak mevkidaşıyla ülkedeki durumu görüştü
ASYA

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Kazak mevkidaşıyla ülkedeki durumu görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ülkedeki durumu ele aldı. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Kazak mevkidaşı Tokayev ile telefonda görüştü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Kazak mevkidaşıyla ülkedeki durumu görüştü
Arşiv

İki lider, görüşmede, Kazakistan'daki durumun gelişimi, ülkenin istikrara kavuşturulması, ülkede bir an önce barış ve huzurun yeniden sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Mirziyoyev, kardeş Kazakistan'ın halkını ve yönetimini ülkenin istikrarı ve refahını sağlamaya yönelik çabalarını her zaman desteklediğini yineledi.

Kazakistan’daki durum

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde, güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Dünya gündemine bomba gibi düştü: Yapılan zamlar sonrası Kazakistan'da hükümet protestolar nedeniyle istifa etti
DÜNYA
Dünya gündemine bomba gibi düştü: Yapılan zamlar sonrası Kazakistan'da hükümet protestolar nedeniyle istifa etti

Kazakistan'daki olaylar kontrolden çıktı: Rusya ülkeye girdi
DÜNYA
Kazakistan'daki olaylar kontrolden çıktı: Rusya ülkeye girdi
İçler acısı halde

İçler acısı halde

​İstanbul'un göbeğinde tarihi mezarlıklar yok oluyor.
Dünyadan talep yağıyor

Dünyadan talep yağıyor

​Boy boy ayırıp yurt dışına gönderiyorlar.
Kazakistan Almatıdaki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Azırbekten son dakika açıklaması: Onlarca saldırgan yok edildi

İşte Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu.

Tanesini 150 ila 600 lira arasında satıp yurt dışına ihraç ediyorlar.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, yaralılar var.

​Türkiye'ye binlerce yıl yetecek.

​FETÖ, himmet toplamak için böyle tehdit ediyor.

2021 yılında en çok satılan araçlar belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki döneme ilişkin mücadeleyi AK Partili vekillere anlattı.

​Milyonlarca genci ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.