Dünya Özbekistan sınırında Afgan uçağı düştü iddiası
ASYA

Özbekistan sınırında Afgan uçağı düştü iddiası

Özbekistan’ın Surhanderya bölgesinde Afganistan’a ait bir uçağın düştüğü iddia edildi. Kazada uçakta bulunan iki Afgan askerinin yaralandığı ve Tirmiz’deki hastaneye kaldırıldığı, söz konusu kişilerin paraşütle atlamış olabileceği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Özbekistan sınırında Afgan uçağı düştü iddiası
Özbekistan sınırında düştüğü iddia edilen Afgan uçağı.

Özbekistan’da yayın yapan Gazeta.uz haber portalında, dün gece Özbekistan’ın Afganistan ile sınırındaki Surhanderya bölgesinde Afgan silahlı kuvvetlerine ait uçağın düştüğü öne sürüldü. Haberde, kazada uçakta bulunan iki Afgan askerinin yaralandığı ve Tirmiz’deki hastaneye kaldırıldığı, söz konusu kişilerin paraşütle atlamış olabileceği belirtildi.

Özbek makamları, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Sınırlar geçici olarak kapatılmıştı

Afganistan'ın Özbekistan ile sınırındaki Mezar-ı Şerif'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından, Afgan sınır koruma birliklerinde görevli toplam 84 asker dün gece sınırı ihlal ederek Özbekistan'a geçmiş ve bazı basın organları eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'un da Özbekistan'a geçtiğini ileri sürmüştü. Özbekistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen ay Afganistan ile sınırını geçici olarak kapatmış ve Afgan vatandaşlarına vize verilmesini askıya almıştı.

  • Afganistan ile 144 kilometre sınırı bulunan Özbekistan'a daha önce Taliban'ın saldırılarından kaçan 100'den fazla Afgan asker sığınmıştı.

Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri
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Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri
Afganistan'dan kaçmak için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılmıştı.

Olaya ait yeni ortaya çıkan görüntülerde Afganların kalkış esnasındaki uçağa tutunma anları net şekilde görülüyor.

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Kabil'den korkunç görüntüler: Ülkeden kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakıldı

Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
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Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.

Taliban güçleri Kabil'de devriyeye başladı
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Taliban güçleri Kabil'de devriyeye başladı
Afganistan'ın başkenti Kabil'i dün ele geçiren Taliban güçleri, başkent sokaklarında devriye gezdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayının çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alan Taliban, başkanlık sarayına giriş çıkışları kapattı.


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