Dünya Özbekistanda Anayasa Bayramı dolayısıyla af ilan edildi
ASYA

Özbekistan'da Anayasa Bayramı dolayısıyla af ilan edildi

Özbekistan'da 8 Aralık Anayasa Bayramı dolayısıyla 402 mahkumun yararlanacağı af ilan edildi.

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Haber Merkezi AA
Özbekistanda Anayasa Bayramı dolayısıyla af ilan edildi
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8 Aralık Anayasa bayramı dolayısıyla Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülke anayasasının kabul edilmesinin 30. yılında "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

402 mahkum yararlanacak

Kararnameye göre, 402 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 201'i şartlı olmak üzere 329 mahkum salıverilecek, 73 mahkumun ise cezaları hafifletilecek veya ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen mahkumlar arasında 19 yasa dışı örgüt mensubu, 60 yaş üstü 26 kişi, 63 kadın ve 17 yabancı uyruklu bulunuyor.

Topluma uyum süreci sağlanacak

Affedilerek tahliye edilecek mahkumların, topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi. Özbekistan'da Cumhurbaşkanı, ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan edebiliyor.

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