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Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Biontech kararı: Almanya'dan taşınıyorlar

İlk koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, şirketleri BioNTech'i Almanya'dan taşıma kararı aldı. İkili AR-GE aşaması daha hızlı diye İngiltere'yi tercih ederken Alman basınında çıkan haberlerde ülkedeki ağır bürokrasi eleştirildi.

14:45 . 24/01/2023 Salı
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Özlem Türeci-Uğur Şahin

Özlem Türeci-Uğur Şahin

Almanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Bild'de Berlin yönetimini ve ülkedeki bürokrasiyi eleştiren bir haber yer aldı. Son yıllarda birçok şirketin araştırma ve geliştirme süreçlerindeki yavaşlık ve bürokratik engeller yüzünden Almanya'dan çıktığı öne sürüldü. Bild'in haberine konu olan son şirket ise corona virüs aşısını geliştiren BioNTecH oldu. Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in mRNA çalışmaları yapan şirketi BioNTech, ilk Covid-19 aşısını geliştirerek dünya çapında bir markaya dönüşmüştü.

SORUNLAR DAHA HIZLI AŞILACAK

Almanya’da tıp dünyasının en önemli ödüllerinden kabul edilen "Paul-Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022'yi de alan çift şirketin faaliyetlerini İngiltere'ye taşıma kararı aldı. İngiltere'de ilaç geliştiren şirketler ve yetkililer arasında daha yakın bir ilişki olduğu böylece sorunların daha hızlı aşıldığı belirtiliyor. Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Türeci, "Avrupa'da biyoteknoloji ekosistemlerinin teşviki ve ilgili yönetmelikler ve yönergeler için ve araştırmanın finansmanıyla bunun uygulamaya daha hızlı dönüştürülmesi" gibi sebeplerin kararlarında etkili olduğunu söyledi.


  • Bayer gibi medikal devlerin de ilaç sanayilerini ABD ve Çin gibi ülkelere taşımayı düşündüğü belirtildi. Kimya devi BASF'ın da Çin'de yeni bir fabrika inşa ettiği ve Ludwigshafen'da yaklaşık 40 bin işçinin tehlikede olduğuna işaret edildi.



#almanya
#uğur şahin
#özlem türeci
1 saat önce
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Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Biontech kararı: Almanya'dan taşınıyorlar
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