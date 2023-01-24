Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Biontech kararı: Almanya'dan taşınıyorlar

Almanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Bild'de Berlin yönetimini ve ülkedeki bürokrasiyi eleştiren bir haber yer aldı. Son yıllarda birçok şirketin araştırma ve geliştirme süreçlerindeki yavaşlık ve bürokratik engeller yüzünden Almanya'dan çıktığı öne sürüldü. Bild'in haberine konu olan son şirket ise corona virüs aşısını geliştiren BioNTecH oldu. Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in mRNA çalışmaları yapan şirketi BioNTech, ilk Covid-19 aşısını geliştirerek dünya çapında bir markaya dönüşmüştü.

Almanya’da tıp dünyasının en önemli ödüllerinden kabul edilen "Paul-Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022'yi de alan çift şirketin faaliyetlerini İngiltere'ye taşıma kararı aldı. İngiltere'de ilaç geliştiren şirketler ve yetkililer arasında daha yakın bir ilişki olduğu böylece sorunların daha hızlı aşıldığı belirtiliyor. Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Türeci, "Avrupa'da biyoteknoloji ekosistemlerinin teşviki ve ilgili yönetmelikler ve yönergeler için ve araştırmanın finansmanıyla bunun uygulamaya daha hızlı dönüştürülmesi" gibi sebeplerin kararlarında etkili olduğunu söyledi.