Dünya Pakistan Anayasa Mahkemesi FETÖnün talebinini reddetti
ASYA

Pakistan Anayasa Mahkemesi FETÖ'nün talebinini reddetti

Pakistan Anayasa Mahkemesi FETÖ'nün talebinini reddetti

Türkiye Maarif Vakfının avukatı Muhammed Süheyl Sacid, "FETÖ Pakistan'daki okullarını geri almak için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, yeni avukatla başvurdukları için dilekçeyi kabul etmedi. Anayasa Mahkemesinde alınan bir kararın yeniden görülmesi için dilekçenin tekrar eski avukat tarafından doldurulması gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Pakistan Yüksek Mahkemesi
Pakistan Yüksek Mahkemesi

Pakistan Anayasa Mahkemesinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ülkedeki okullarını geri almak için yaptığı başvuruyu usul yönünden reddettiği bildirildi.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Pakistan'daki avukatı Muhammed Süheyl Sacid, yaptığı açıklamada, FETÖ'nün Pakistan'daki okullarını geri almak için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu ve mahkemenin, talebi usul yönünden reddettiğini söyledi.

Sacid, ülkedeki FETÖ mensuplarının, TMV'ye verilen okulları geri almak için Pakistan'ın en meşhur ve pahalı avukatlarından birini tuttuğunu kaydetti.

  • FETÖ'nün, Pakistan'da terör örgütü olarak tanınması kararının iptali ve okullarının geri verilmesi için Anayasa Mahkemesine dilekçeyle başvurduğunu aktaran Sacid, söz konusu dilekçenin bugün mahkemede görüşüldüğünü belirtti.

Sacid, "FETÖ, Pakistan'daki okullarını geri almak için ve terör örgütü olarak tanınma kararının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, yeni avukatla başvurdukları için dilekçeyi kabul etmedi. Anayasa Mahkemesinde alınan bir kararın yeniden görülmesi için dilekçenin tekrar eski avukat tarafından doldurulması gerekiyor, yeni bir avukatla başvuru yapılamaz." dedi.

Pakistan Anayasa Mahkemesinin, Aralık 2018'de aldığı karar doğrultusunda FETÖ terör örgütü ilan edilmiş, örgüte bağlı 28 okulun TMV'ye devredilmesine karar verilmişti.

TMV, ocak ayından önce İslamabad'daki merkez yerleşkesini, ardından da en çok okulun bulunduğu Pencap eyaletindeki okulları devralmıştı. Ocak ayı içerisinde Hayber Pahtunhva ve Sindh eyaletindeki okulları da devralan TMV, son olarak Belucistan'daki okulları da devralarak ülkedeki tüm okulları bünyesine katmıştı.

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