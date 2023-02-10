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Pakistan Başbakanı depremzedeler için hava kara ve deniz köprüsü kurulduğunu söyledi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle İslamabad'ın yardım çalışmalarıyla ilgili ülkesinin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım sağlanması için hava, kara ve deniz köprüsü kurduğunu belirtti.

23:31 . 10/02/2023 Cuma
AA
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Başbakan Şerif, Twitter'dan Türkçe olarak yaptığı açıklamada, "Az önce Türkiye'deki depremzedeler için 20 tonluk yardım malzemesi taşıyan bir kargo uçağı gördüm. Pakistan, Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimize yardım sağlanması için hava, kara ve deniz köprüsü kurdu." ifadelerine yer verdi.

Şerif, Pakistan halkının, 2005'te yaşanan deprem ve 2010'daki sel felaketi sırasında Türkiye'nin yardım etmek için hızla harekete geçmesini unutamayacağını belirterek, "İslam'da kardeşlik kavramı, bizleri, birbirimizin acısını paylaştığımız eşsiz bir bağ ile bağlamaktadır." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Şerif, Lahor'da yaptığı açıklamada da Türkiye için yaklaşık 10 milyar Pakistan rupisi (700 milyon TL) değerinde yardım fonu oluşturulduğunu belirterek vatandaşlardan cömert şekilde bağış yapmalarını istedi.

Pakistan'dan 7 Şubat itibarıyla toplamda 7 uçak Türkiye'ye gönderildi. Bu yardımlar biri Türk Silahlı Kuvvetleri, 2'si Pakistan Hava Kuvvetleri ve 4'ü Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait uçaklarla taşındı.

Pakistanlı yetkililer, kara ve deniz yoluyla da yardım gönderilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İslamabad yönetimi ayrıca ülke genelinde devlete bağlı okullarda yardım toplanmasını kararlaştırmıştı.

Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının, oluşturulan yardım fonuna bağışlanmasına karar verilmişti.


#Türkiye
#Pakistan
#deprem
#yardım
1 saat önce
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