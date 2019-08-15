Dünya Pakistan Başbakanı Dünya Keşmirdeki katliama tanıklık mı edecek?
ASYA

Pakistan Başbakanı: Dünya Keşmir'deki katliama tanıklık mı edecek?

Pakistan Başbakanı: Dünya Keşmir'deki katliama tanıklık mı edecek?

Kamuya açık alanların yasaklandığı, okulların kapatıldığı, internet ve mobil ağların kısıtlandığı Keşmir ile ilgili açıklamalarda bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, "Dünya Keşmir'deki Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliama sessizce tanıklık mı edecek?" dedi. Hindistan, Cammu Keşmir'in özerkliğini kaldıran yasa tasarısını 61 redde karşı 125 evet oyuyla kabul etti. Hükümet, yıllardır Pakistan ile arasında ihtilafa neden olan Keşmir bölgesinin özerkliğini ön gören yasa tasarısını meclise sunarak, kabul ettirmişti. Özerkliği kaldırılan Keşmir'e günlerdir milis güçlerin yığılmasının ardından bölgedeki siyasetçiler ev hapsine alındı. Keşmir, yüzde 94,4 Müslüman nüfusa sahipken, Cammu bölgesi ise yüzde 62,5 Hindu ve yüzde 33,4 Müslümanlardan oluşuyor. Keşmir halkı, 1947’de Pakistan’a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar vermişti.

Haber Merkezi AA
Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir'e yapılan kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı.
Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir'e yapılan kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir politikaları nedeniyle uluslararası toplumu uyardı.

  • Pakistan Başbakanı Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın son haftalarda Cammu Keşmir bölgesine yönelik kısıtlamalara tepki gösterdi.

"Uluslararası toplumu radikalleşme konusunda uyarıyorum"

Bölgedeki durumun daha da kötüleşebileceğini savunan Han, "Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek? Uluslararası toplumu, buna izin vermesi halinde, gelişmelerin Müslüman dünyasında radikalleşme ve şiddet döngülerine yol açacak sert yankılar ve tepkiler doğuracağı konusunda uyarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

  • Han, Cammu Keşmirli Müslümanlara yönelik kısıtlamaların ve halihazırda işgal altında bulunan bölgedeki ilave askerlerin varlığının, Hint Başbakan Narendra Modi'nin daha önce Gujarat eyaletinde "Müslümanlara yönelik etnik temizliğinin bir örneği olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Keşmir'in Pakistan'a bağlı bölümü Azad Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'daki Eyalet Yasama Meclisinde dün yaptığı konuşmada Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Cammu Keşmir'i uluslararası sorun haline getirerek stratejik hata yaptığını belirtmiş, bu hatanın hem kendisi hem de Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetine pahalıya mal olacağını söylemişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından 12 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Hindistan'ın, Kurban Bayramı'nda Cammu Keşmir'deki Müslümanların dini özgürlüklerini yaşamalarına müdahalesinin insan haklarına ve evrensel hukuka aykırı olduğu bildirilmişti.

Cammu Keşmir'de, sokağa çıkma yasağı, internet ve tüm iletişim erişiminin kesilmesi gibi engellemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Pakistan, Hindistan'ın işgal altındaki Cammu Keşmir'deki acımasız tecridini ve bunun sonucu olarak Kurban Bayramı gibi önemli bir bayramda milyonlarca Keşmirlinin dini özgürlüklerini kısıtlamasını kınamaktadır." ifadesi kullanılmıştı

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

  • Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

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Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.

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