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Dünya Pakistan Başbakanı Han Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere tavsiye ediyorum
ASYA

Pakistan Başbakanı Han: Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere tavsiye ediyorum

Pakistan Başbakanı Han: Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere tavsiye ediyorum

Pakistan'daki PTV kanalında Urduca dublajlı yayınlanmaya başlayan 'Yunus Emre Aşkın Yolculuğu' dizisi ile ilgili paylaşımda bulunan Başbakan İmran Han, "Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İmran Han
İmran Han

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter'dan, PTV'de Urduca dublajlı yayınlanmaya başlayan "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" dizisi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Han, "PTV'de yayınlanan Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum." ifadesine yer verdi.

  • PTV de dizinin, pazartesi ve salı günleri yerel saatle 19.00'da birer bölüm halinde yayınlanacağını açıkladı.

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu

Pakistan Senatosu Enformasyon ve Yayıncılık Komisyonu Başkanı Faysal Cavid Han da Başbakan Han'ın, Diriliş Ertuğrul'un ardından Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin de PTV'de yayınlanmasını istediğini kaydetti.

Pakistan’da geçen Ramazan ayında yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi yoğun ilgiyle karşılanırken, YouTube’daki “TRT Ertugrul by PTV” kanalının abone sayısı 10 milyonu aştı.

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