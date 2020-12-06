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Dünya Pakistan Başbakanı Handan Türk dizilerine övgü İyi rol modeller sağlamak amacıyla yayımlanıyor
ASYA

Pakistan Başbakanı Han'dan Türk dizilerine övgü: İyi rol modeller sağlamak amacıyla yayımlanıyor

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Türk dizileri, ülke halkına, özellikle gençlere eğitim vermek ve iyi rol modeller sağlamak amacıyla Pakistan'da yayımlanıyor." dedi.

Haber Merkezi AA
Pakistan Başbakanı İmran Han.
Pakistan Başbakanı İmran Han.

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Türk dizileri, ülke halkına, özellikle gençlere eğitim vermek ve iyi rol modeller sağlamak amacıyla Pakistan'da yayımlanıyor." dedi.

Han, yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, toplumun cep telefonlarının yanlış kullanımı dolayısıyla "yıkıma" uğradığına işaret ederek, "Bir şeyleri yasaklayamazsınız ancak halka alternatif eğlenceler sağlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İYİ ROL MODEL

Pakistan’ın Türk dizileri "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımlar üretmeyi deneyeceğini kaydeden Han, "Türk dizileri, ülke halkına, özellikle gençlere eğitim vermek ve iyi rol modeller sağlamak amacıyla Pakistan’da yayımlanıyor." diye konuştu.

DEVLET KANALINDA YAYINLANIYOR

Pakistan’da Han'ın talebi doğrultusunda, geçen ramazan ayında Diriliş Ertuğrul, hafta başında da Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizileri Urduca dublajla devlet televizyonu PTV’de yayımlanmaya başladı.

Han, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "PTV'de yayımlanan Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum." ifadelerini kullanmış, 25 Nisan'da da Diriliş Ertuğrul dizisi hakkında, "Pakistanlı gençler, İslam tarihi ve ahlakını Türk dizisi izleyerek öğrenebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Pakistan'da yoğun ilgiyle karşılanan Diriliş Ertuğrul dizisinin YouTube'daki "TRT Ertugrul by PTV" kanalının abone sayısı 10 milyonu aştı.

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