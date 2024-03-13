Pakistan Başbakanı Şerif 'Halk Erdoğan'ı bekliyor' diyerek duyurdu: Türkiye'ye dikkat çeken teklif

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile ticareti artırmaları gerektiğini söyledi.





İkinci kez başbakan seçilen Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı ile görüştü. Şerif, iki ülke arasındaki ticaret meselesini gündeme getirdi.





"Ticareti genişletmeliyiz"





Görüşmede Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılabilmesi için ticaretin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.









Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin temel konularda birbirlerini sürekli desteklediklerini ve gelecekte de desteklemeye devam edeceklerini belirtti.





Türkiye'ye KAAN tebriği





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini yeni görevi için arayarak tebrik etmesinden memnun olduğunu söyleyen Şerif, milli muharip uçak KAAN'ın başarılı uçuşu için Türkiye'yi tebrik etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Pakistan'a davet etti





Şerif, Türkiye-Pakistan 7. Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı için Erdoğan'ı Pakistan'a davet ettiğini belirtti.





Pakistan Başbakanı, ülke halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad'da ağırlamayı dört gözle beklediğini ifade etti.









Kardeşlik bağlarına vurgu





Büyükelçi Paçacı da başbakanlık görevine yeniden seçilen Şerif'i kutlayarak iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.







