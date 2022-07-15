Dünya Pakistan Başbakanı Şeriften 15 Temmuz mesajı Sarsılmaz bir güvenin ifadesi olarak hatırlanacak
ASYA

Pakistan Başbakanı Şerif'ten 15 Temmuz mesajı: Sarsılmaz bir güvenin ifadesi olarak hatırlanacak

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye ve Türk halkına desteğini ve dayanışmasını yineledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şerif, ''Türk Demokrasisi ve Milli Birlik Günü, Türk halkının Cumhurbaşkanı'nın liderliğine olan sarsılmaz güveninin bir ifadesi olarak her zaman hatırlanacak. Aynı zamanda Türk milletinin demokrasiyi koruma ve sürdürme kararlılığını da yansıtıyor. Şehitlerimizin ruhları şad olsun'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistan Başbakanı Şeriften 15 Temmuz mesajı: Sarsılmaz bir güvenin ifadesi olarak hatırlanacak
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Türk halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine sarsılmaz güveninin dışavurumu olarak hatırlanacağını belirtti.

  • Şerif, 15 Temmuz’un Türk milletinin demokrasiyi destekleme ve korumasına yönelik kararlılığını yansıttığına işaret etti.

Şerif, ''Türk Demokrasisi ve Milli Birlik Günü, Türk halkının Cumhurbaşkanı'nın liderliğine olan sarsılmaz güveninin bir ifadesi olarak her zaman hatırlanacak. Aynı zamanda Türk milletinin demokrasiyi koruma ve sürdürme kararlılığını da yansıtıyor. Şehitlerimizin ruhları şad olsun'' dedi.

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı da desteğini yineledi

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Türkiye’ye ve Türk halkına sonsuz dayanışma ve güçlü destek yinelendi.

  • Açıklamada, Türk halkının 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimine karşı kahramanca mücadelesinin birlik, cesaret, kararlılık ve bağlılıkla milletlerin tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini gösterdiği vurgulandı.

Türkiye ile Pakistan’ın ilişkilerinin ortak dini, kültürel, dilsel ve manevi mirasa gömülü olduğuna işaret edilen açıklamada, her iki tarafın siyasi liderliğinin güçlü kararlılığıyla iki ülke arasındaki çok yönlü stratejik ilişkinin güçlenerek büyümeye devam edeceği kaydedildi.

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