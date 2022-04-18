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Dünya Pakistan Başbakanı Şeriften metrobüs projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür
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Pakistan Başbakanı Şerif'ten metrobüs projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinde yapılan metrobüs projesi sebebiyle Türkiye’ye teşekkür etti. Şerif, Ankara’nın iyi ve kötü günde İslamabad’ın yanında durduğunu sözlerini ekledi.

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Haber Merkezi AA
Pakistan Başbakanı Şeriften metrobüs projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür
​Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, başkentteki metrobüs terminalinde "İslamabad-Havalimanı Metrobüs Projesi’nin" açılışında yaptığı konuşmada, Çin ve Türkiye’nin toplu ulaşım projesinin tamamlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.

  • Şerif, Türkiye ile Pakistan halklarının tarihi kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunu anımsatarak, “Türk ekonomisini güçlendiren, Türkiye’yi inşa eden modern bir lider olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıkıntı ve barış zamanlarında Pakistan’a yardım etti.” dedi.

"ANKARA İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE YANIMIZDA"

Metrobüs projesi sebebiyle Türkiye’ye teşekkür eden Şerif, Ankara’nın iyi ve kötü günde İslamabad’ın yanında durduğunu kaydetti.

Eski Başbakan Navaz Şerif döneminde 2015’de Ravalpindi-İslamabad metrobüs projesi hayata geçirilmişti.

Daha sonra 2017'de başlatılan İslamabad-Havalimanı metrobüs projesinin bir kısmı tamamlanmış ancak bitirilememişti.

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