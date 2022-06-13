Pakistan Başbakanından Hindistan'ın Müslümanlara baskısına tepki: Demokratik yüzleri tüm dünyaya ifşa oldu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan’da Hazreti Muhammed’e hakaret ifadelerini protesto eden Müslümanlara yönelik baskı sebebiyle Yeni Delhi yönetimine tepki gösterdi. Şerif, Yeni Delhi yönetiminin Hint Müslümanlarını siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda daha da yabancılaştırmayı planladığına işaret ederek, Hindistan’ın "demokratik yüzünün" tüm dünyaya ifşa olduğunu kaydetti.

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