Dünya Pakistan Başbakanından Hindistanın Müslümanlara baskısına tepki Demokratik yüzleri tüm dünyaya ifşa oldu
ASYA

Pakistan Başbakanından Hindistan'ın Müslümanlara baskısına tepki: Demokratik yüzleri tüm dünyaya ifşa oldu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan’da Hazreti Muhammed’e hakaret ifadelerini protesto eden Müslümanlara yönelik baskı sebebiyle Yeni Delhi yönetimine tepki gösterdi. Şerif, Yeni Delhi yönetiminin Hint Müslümanlarını siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda daha da yabancılaştırmayı planladığına işaret ederek, Hindistan’ın "demokratik yüzünün" tüm dünyaya ifşa olduğunu kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Pakistan Başbakanından Hindistanın Müslümanlara baskısına tepki: Demokratik yüzleri tüm dünyaya ifşa oldu
Hindistan'da geçen haftadan bu yana Hazreti Muhammed'e hakaret nedeniyle gerilim giderek tırmanıyor.

Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın baskıcı ve vahşi devlet aygıtlarını Müslümanlara gözdağı vermek için kullandığını belirtti.

"'DEMOKRATİK YÜZLERİ'TÜM DÜNYAYA İFŞA OLDU"

  • Şerif, Yeni Delhi yönetiminin Hint Müslümanlarını siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda daha da yabancılaştırmayı planladığına işaret ederek, Hindistan’ın "demokratik yüzünün" tüm dünyaya ifşa olduğunu kaydetti.

Şahbaz Şerif
Şahbaz Şerif

MÜSLÜMANLARIN EVLERİ YIKILMIŞTI

Hindistan'da geçen haftadan bu yana Hazreti Muhammed'e hakaret nedeniyle gerilim tırmanırken Uttar Pradeş Eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, protesto gösterilerine katılan Müslümanların evlerinin, "yasa dışı oldukları gerekçesiyle" yıkılması talimatı vermişti. Bunun üzerine Uttar Pradeş'te protestolara katılan 3 Müslüman'ın evi buldozerlerle yıkılmıştı.

  • BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmış ve bunun ardından tansiyon yükselmişti.

Buna tepki olarak Carkand eyaletinde 10 Haziran'da düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Uttar Pradeş eyaletinin farklı bölgelerindeki protestolara katılan 300'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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