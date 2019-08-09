Dünya Pakistan Hint filmlerini yasakladı
ASYA

Pakistan Hint filmlerini yasakladı

Pakistan Hint filmlerini yasakladı

Pakistan Başbakanlık Bilgi ve Yayıncılık Özel Asistanı Firdous Ashiq Awan, ülkedeki sinemalarda Hint filmlerinin gösteriminin yasaklandığını duyurdu.

Haber Merkezi IHA
Ülkedeki sinemalarda Hindistan filmi gösterilmeyeceği bildirildi.
Ülkedeki sinemalarda Hindistan filmi gösterilmeyeceği bildirildi.

Hindistan ile Pakistan’ın aralarındaki diplomatik bağları azaltmaya karar vermesinden bir gün sonra, Pakistan tarafından Hint filmlerine yasak getirildi.

Başbakanlık Bilgi ve Yayıncılık Özel Asistanı Firdous Ashiq Awan, parlamento binası önünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, ülkedeki sinemalarda Hindistan filmi gösterilmeyeceğini söyledi.

  • Awan, Keşmir’de medya ve diğer bilgi kaynaklarının tamamen yasaklandığını bildirdi. Pakistan medyasında çıkan haberlerde, ülkede Hindistan’a ait her türlü kültürel içeriğin yasaklanması için bir politika oluşturulduğu bilgisi yer aldı.

Demiryolları Bakanı Rashid Ahmed de başkent İslamabad’da kısa süre önce gerçekleştirdiği konuşmada, Lahor şehri ile Hindistan’ın Attari şehri arasındaki tren seferlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

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