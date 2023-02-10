Pakistan Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem için seferber oldu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle mağdur olan afetzedeler için yardım fonu oluşturuldu.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanda Türkiye'deki deprem mağdurlarına yardım etmek için Başbakan Şerif, 'Başbakanlık Yardım Fonu' kurulmasına karar verdi" ifadesini kullandı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının yardım fonuna bağışlanmasına karar verildi.

Başbakan Şerif, 2022'deki sel felaketinde Türkiye'nin ülkesine yardım konusunda başı çektiğini anımsatarak, "Pakistan milleti bu zor zamanda Türk kardeşlerini yalnız bırakmayacak." açıklamasını yaptı.





Hayırseverlere Türkiye için destek çağrısında bulunan Şerif, dayanışma göstermek ve deprem bölgelerini ziyaret etmek için yarın Türkiye'ye gideceğini kaydetti.





Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde depremzedeler için dua edildi





Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, etkinlikte yaptığı konuşmada, Keşmir halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.





Cüneyd, anlaşmazlığın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmir halkının özlemleri uyarınca çözülmesine kadar Keşmir halkını destekleyeceklerini yineledi.





Etkinlikte, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için dualar edildi.





Depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyen Cüneyd, kardeş Türk halkıyla tam dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.





Cüneyd, kurtarma ve yardım ekiplerinin, Pakistan'dan gelen yardımlarla birlikte çok yakında Türkiye'ye ulaşacağını aktardı.





Pakistan'ın depremlerin ardından gönderdiği ikinci destek uçağı Adana'ya indi





Radio Pakistan'daki habere göre, Pakistan Hava Kuvvetlerine ait Lahor'dan kalkan C-130 nakliye uçağı içerisinde yaklaşık 8 bin 500 ton yardım malzemesiyle Adana'ya ulaştı.





Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait tarifeli uçakla 7 ton yardım malzemesi de İstanbul'a vardı.





Pakistanlı yetkililer, 13 yardım tırının da kısa süre içinde Türkiye'ye doğru yola çıkacağını söyledi.





Pakistan Türkiye’ye arama kurtarma ekipleri gönderdi





Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi.









Pakistan ekibi Adıyaman'da enkazdan 2 kişiyi canlı çıkardı





Pakistan Kentsel Arama Kurtarma (USAR) ekipleri, Adıyaman'da enkaz altında 48 saatten fazla mahsur kalan 2 kişiyi canlı olarak tahliye etti.

Pakistan Başbakanı'nın daha önce açıkladığı üzere, Pakistan'ın ilk kurtarma ve yardım ekipleri Türkiye'ye ilk gün ulaşmıştı.



