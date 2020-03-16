Pakistan koronavirüs salgını nedeniyle iki ülkeye sınırlarını kapattı

Pakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran ve Afganistan ile kara sınırlarını kapattığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan sınırındaki "Kartapur Koridoru" olarak adlandırılan vizesiz geçiş bölgesinden çıkışlar da durduruldu fakat Hint hac kafilelerinin girişlerine izin verilecek.
Sınır kontrol tedbirleri Başbakan İmran Han başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Komitesinin cuma günü aldığı kararlar uyarınca uygulanmaya başlandı.
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Merkel’den, Türkçe alt yazılı korona virüsü mesajı
Almanya Başbakanlık ofisi, Başbakan Angela Merkel'in Korona virüsü salgınına ilişkin açıklamalarının yer aldığı Türkçe alt yazılı bir video yayınladı. Merkel, “Bizim gibi aynı durumda olan bir çok ülke var, hatta dünya genelinde ülkelerin büyük bir çoğunluğu bizimle aynı durumda. Bu nedenle bu virüse pandemi diyoruz. Söz konusu olan virüs, yeni bir tür. İlacı yok ve aşısı da yok. Bu nedenden ötürü, sağlık sistemlerimizde aşırı yük oluşmaması için virüsün yayılmasını yavaşlatmamız gerekiyor. Bu da, sosyal ilişkilerimizi mümkün oldukça her türlü alanda kısıtlamamız gerektiği anlamına geliyor” dedi. Almanya'da Korona virüsü vaka saysının 5 bin 813'e, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin saysının ise 13'e yükseldiği belirtildi.
Tüm okullar üç haftalığına tatil edildi
Tedbirler kapsamında ayrıca ülkedeki tüm eğitim ve öğrenim kurumlarında derslere üç hafta ara verildi.
Pakistan'da şu ana dek 94 Kovid-19 vakası tespit edilirken henüz can kaybıyla karşılaşılmadı.
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İngiltere’de koronavirüs nedeniyle can kaybı 21’e yükselirken Kraliçe Elizabeth de virüs korkusuna kapıldı.
Kraliçe, hükümetin Cobra adlı acil durum toplantısından sonra Buckingham Sarayı’nı terk etti.
93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham’daki Windsor konutunda karantina altına alındı.
Cuma günü Kraliçe’nin yapması planlanan Cheshire ve Camden ziyaretleri virüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
The Sun gazetesi Kraliçe için şu ifadeleri kullandı: Kraliçe’nin sağlık durumu iyi, ancak onun için en iyisi taşınması oldu. Pek çok çalışanı da corona virüs nedeniyle paniğe kapılmış haldeydi. Fakat 94 yaşına girmesine haftalar kaldı ve uzmanlar kendisine zarar verecek konumdan çıkarılmasının en doğrusu olduğuna inanıyor.
Kraliçe Elizabeth, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınının görevleri yerine getirmeyi engellememesi gerektiğini belirtmişti.
Kraliçe, 9 Mart'ta yapılan Commonwealth Day (Milletler Topluluğu Günü) kutlamasında halkın arasına karışmıştı.
Kraliçe Elizabeth koronavirüsten korktu: Buckingham Sarayı'ndan kaçtı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını İngiltere'yi de vurdu. Yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükselince 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı'ndan ayrılmak zorunda kaldı. Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındı.
Porto Riko'da sokağa çıkma yasağı
Karayipler Denizi'nde ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.
Porto Riko basınındaki habere göre, Vali Wanda Vazquez, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bazı tedbirler alındığını duyurdu.
Vazquez, bu kapsamda sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve bazı iş yerleriyle hükümet binalarının geçici olarak kapatıldığını belirtti.
Tedbirlerin 2 hafta süreliğine alındığını vurgulayan Vazquez, eczaneler, marketler, banka şubeleriyle eve servis yapan restoranların açık kalacağını kaydetti.
Yasaklara uymayanlara 6 aya kadar hapis cezası veya 5 bin dolara kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.
Kovid-19 bağlantılı ölümün gerçekleşmediği Porto Riko'da söz konusu tedbirler, 5'inci vakanın görülmesinin ardından alındı.
Porto Riko'da eğitime mart sonuna kadar ara verilmişti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 şu ana dek dünya genelinde 169 bin 719 kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 6 bin 518 kişi hayatını kaybetti.
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