Pakistan, Norveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayını AB ve İİT'ye taşıyacak

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, konuyla ilgili iktidar partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) Başbakan İmran Han başkanlığında yaptığı toplantı ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Norveç'teki olayın kınandığını belirten Avan, "Pakistan, Müslümanların onurunu rencide eden benzeri eylemlerin engellenmesi ve tekrar yaşanmaması için konuyu AB ve İİT'ye taşıyacak" dedi.

Pakistan, dün de Norveç'in İslamabad Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak olaya ilişkin endişelerini dile getirmiş, Büyükelçiye İslamabad'ın protestosunun Norveç makamlarına iletilmesi isteğini iletmişti.

OYNAT 00:59 Norveç'te aşırı sağcı bir kişi polis kontrolünde Kur'an-ı Kerim yaktı Norveç, Kur'an-ı Kerim'e karşı saygısızlık girişimine sahne oldu. Polisin güvenlik sağladığı meydanda aşırı sağcı bir kişi Kur'an-ı Kerim yaktı. Olaya tepki gösteren Filistinli bir gence polis müdahale etti. BiP'te paylaş

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Aşırı sağcı gruptan, İslam karşıtı gösteri