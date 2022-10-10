Dünya Pakistan ordusundan darbe iddialarına cevap geldi
ASYA

Pakistan ordusundan 'darbe' iddialarına cevap geldi

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva, ülkedeki hükümet değişikliğinde ordunun rolü olduğuna yönelik iddiaları reddetti.

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Haber Merkezi AA
Pakistan ordusundan darbe iddialarına cevap geldi
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Ulusal basındaki haberlere göre, Abbottabad şehrindeki etkinlikte konuşan Bacva, silahlı kuvvetlerin siyasete dahil olmadığını ve herhangi bir partinin arkasında durmadığını söyledi.

Bacva, ülkede yaşanan hükümet değişikliğinde ordunun rolü bulunduğuna yönelik iddiaları reddederek, siyasi sistemi ve ekonomiyi istikrarsızlaştırmak isteyen herhangi bir hareketin parçası olmadıklarına işaret etti.

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İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, görevden düşürülmesinde ordunun rolü olduğunu ima eden açıklamalarda bulunmuştu.

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