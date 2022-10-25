Dünya Pakistanda Adalet ve Hukuk Bakanı istifa etti
ASYA

Pakistan'da Adalet ve Hukuk Bakanı istifa etti

Pakistan’da Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar, kişisel sebepleri gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Pakistanda Adalet ve Hukuk Bakanı istifa etti
Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar

Twitter’dan yaptığı açıklamada Tarar, hafta sonu bir konferansta devlet kurumlarına karşı slogan atılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtmesinin ardından kişisel sebeplerle görevine devam edemeyeceğini ve bu sebeple istifa ettiğini açıkladı.

Tarar’ın üyesi olduğu Bağımsız Avukatlar Grubu tarafından 23 Ekim’de Lahor’da düzenlenen bir konferansta ordu karşıtı sloganların yükselmesi koalisyon hükümetinin tepkisini çekmişti. Başbakan Şerif, konferansta devlet kurumlarına karşı slogan atılmasını talihsizlik olarak nitelendirmişti.

Başbakan Şahbaz Şerif ailesine yakın isimlerden olan Tarar, İmran Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) hükümeti döneminde Şerif ailesinin karşı karşıya olduğu davalarda onlara yardımıyla öne çıkmıştı.

Tarar, hizmetlerinin karşılığı olarak Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) partisinden Senato’da kendisine yer bulmuştu.

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