Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Pakistanda demokrasi krizi çözüme kavuştu
ASYA

Pakistan'da demokrasi krizi çözüme kavuştu

Pakistan'da Yüksek Mahkemenin kararı sonrası mecliste yapılabilen güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşürüldü. Şahbaz Şerif'in yeni Başbakan seçilmesi bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistanda demokrasi krizi çözüme kavuştu: İmran Han hükümeti düşürüldü
İmran Han - Şahbaz Şerif

Pakistan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşürüldü. İslam Ulema Camiası(JUI-F), Pakistan Müslüman Ligi (PML-N), Pakistan Halk Partisi (PPP)'nin öncülük ettiği Pakistan Demokratik Hareketi'nin desteklediği PML-N lideri Şahbaz Şerif'in yeni Başbakan seçilmesi bekleniyor.

İslam Ulema Camiası Lider Fazlur Rahman
İslam Ulema Camiası Lider Fazlur Rahman

TÜRKİYE DOSTU ŞAHBAZ ŞERİF

Türkiye dostu olan Şahbaz Şerif, daha önce Pakistan'ın en büyük eyaleti 110 milyon nüfuslu Pencap'ta üç dönem Başbakanlık görevi yapmıştı.

Şahbaz Şerif
Şahbaz Şerif

Görevi dönemlerinde Türkiye ile çok yakın ilişkiler içerisinde olan Şahbaz Şerif, 15 Temmuz'dan sonra Pakistan'da bulunan 22 FETÖ okulunu kapattırıp Maarif Vakfı'na devrettirmişti.

O dönem muhalefette olan İmran Han, FETÖ okullarının kapatılmasını protesto etmek için Erdoğan'ın Pakistan ziyareti esnasında parlamentoda yapacağı konuşmayı boykot ederek katılmayacağını açıklamıştı.

Pakistan Halk Partisi (PPP) Lideri Bilavel Butto
Pakistan Halk Partisi (PPP) Lideri Bilavel Butto

Pakistan’da İmran Han kaosu
DÜNYA
Pakistan’da İmran Han kaosu
Ukrayna Rusyadan ithalatı yasakladı

Onun yüceliği tevazusundandı

O'nun yüceliği tevazusundandı

​O'nun Gibi'nin dokuzuncu bölümü yayında.
Pakistanda demokrasi krizi çözüme kavuştu

'Şölene bekliyorum'

'Şölene bekliyorum'

​Abdullah Avcı, şampiyonluğu bir hafta ertelediklerini söyledi.

Kazanmayı hatırladı

Kazanmayı hatırladı

​Beşiktaş dört maç sonra Alanyaspor'u 4-1 yendi.

1. Lig'e veda etti

1. Lig'e veda etti

Küme düşen ilk takım belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirme noktasına geldik.
Antep'te puanlar paylaşıldı

Antep'te puanlar paylaşıldı

​Lider Trabzonspor, Gaziantep deplasmanından 1 puanla döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.