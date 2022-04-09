Pakistan'da demokrasi krizi çözüme kavuştu

Pakistan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşürüldü. İslam Ulema Camiası(JUI-F), Pakistan Müslüman Ligi (PML-N), Pakistan Halk Partisi (PPP)'nin öncülük ettiği Pakistan Demokratik Hareketi'nin desteklediği PML-N lideri Şahbaz Şerif'in yeni Başbakan seçilmesi bekleniyor.
TÜRKİYE DOSTU ŞAHBAZ ŞERİF
Türkiye dostu olan Şahbaz Şerif, daha önce Pakistan'ın en büyük eyaleti 110 milyon nüfuslu Pencap'ta üç dönem Başbakanlık görevi yapmıştı.
Görevi dönemlerinde Türkiye ile çok yakın ilişkiler içerisinde olan Şahbaz Şerif, 15 Temmuz'dan sonra Pakistan'da bulunan 22 FETÖ okulunu kapattırıp Maarif Vakfı'na devrettirmişti.
O dönem muhalefette olan İmran Han, FETÖ okullarının kapatılmasını protesto etmek için Erdoğan'ın Pakistan ziyareti esnasında parlamentoda yapacağı konuşmayı boykot ederek katılmayacağını açıklamıştı.