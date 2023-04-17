Pakistan'da dini değerlere hakaret sebebiyle Çinli bir vatandaş gözaltına alındı

Pakistan'da dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla bir Çinli gözaltına alındı.





Ulusal basındaki haberlere göre, Dasu Hidroelektrik Santrali Projesi'nde çalışan Çin vatandaşı, dini değerlere hakarette bulunduğu iddiasıyla diğer işçiler tarafından linç edilmek istendi.





İşçilerin, Çinlilerin yaşadığı kampı bastığına ve bu kişiyi yakalamaya çalıştığına dair bilgi alan polis, olaya müdahale etti.





Polis, şüpheli Çin vatandaşını, dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına aldı.



