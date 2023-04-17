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Dünya

Pakistan'da dini değerlere hakaret sebebiyle Çinli bir vatandaş gözaltına alındı

Pakistan'ın Kohistan bölgesinde dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla hidroelektrik santrali projesinde çalışan Çin vatandaşı gözaltına alındı.

15:33 . 17/04/2023 Monday
AA
Pakistan'da dini değerlere hakaret eden bir Çinli gözaltına alındı.

Pakistan'da dini değerlere hakaret eden bir Çinli gözaltına alındı.

Pakistan'da dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla bir Çinli gözaltına alındı.


Ulusal basındaki haberlere göre, Dasu Hidroelektrik Santrali Projesi'nde çalışan Çin vatandaşı, dini değerlere hakarette bulunduğu iddiasıyla diğer işçiler tarafından linç edilmek istendi.


İşçilerin, Çinlilerin yaşadığı kampı bastığına ve bu kişiyi yakalamaya çalıştığına dair bilgi alan polis, olaya müdahale etti.


Polis, şüpheli Çin vatandaşını, dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına aldı.


Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nin (CRSS) Ocak 2022'de yayımladığı rapora göre, Pakistan'ın bağımsızlığından bu yana dini değerlere hakaret iddiasıyla 1415 suçlama kayıtlara geçti.

#Çin
#Pakistan
#Kohistan
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