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Pakistan'da ikinci Şahbaz Şerif dönemi: Yeniden başbakan seçildi

Pakistan'da Müslüman Ligi-Navazdan Partisi lideri Şahbaz Şerif, meclisteki oylamada yeniden başbakan seçildi.

12:18 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 15:10 - 3/03/2024 Pazar
AA
Şahbaz Şerif
Şahbaz Şerif

The Dawn gazetesinin haberine göre, PML-N, Pakistan Halk Partisi (PPP) ve farklı siyasi partilerden oluşan ittifakın ortak adayı Şerif, Pakistan'ın yeni başbakanı oldu.


Ulusal Meclis Başkanı Sadık, Şerif'in, mecliste yapılan oylamada geçerli oyların 201'ini alarak ikinci kez başbakan seçildiğini açıkladı.


Başbakanlık seçiminde, Şerif'in rakibi olan ve eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) adayı Ömer Eyüp Han ise 92 oy aldı.


Şerif, 2022-2023 arasında da Pakistan Başkanı olarak görev yapmıştı.


Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.


#Pakistan
#Şahbaz Şerif
#Başbakan
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