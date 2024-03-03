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Dünya

Pakistan'da Şahbaz Şerif başbakan seçildi

Pakistan'da Müslüman Ligi-Navazdan Partisi lideri Şahbaz Şerif, meclisteki oylamada başbakan seçildi.

12:18 - 3/03/2024 Pazar
AA
Şahbaz Şerif
Şahbaz Şerif

Ayrıntılar geliyor...





#Pakistan
#Şahbaz Şerif
#Başbakan
2 saat önce
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