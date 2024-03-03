Pakistan'da Şahbaz Şerif başbakan seçildi

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler hakkında, "Ülkelerimiz tek beden içinde aynı anda atan iki kalp gibi. Farklı dilleri konuşsak da birbirimizi gönülden anlayabiliyoruz. Bence bu büyük bir imkan." dedi.
Pakistan’ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak yarın Türkiye’ye geliyor. Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. toplantısının yapılacağı ziyarette ikili ticarette 5 milyar dolar hedefine ulaşılması için atılacak adımlar ele alınacak.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Adıyaman’ı ziyaret ederek depremzedelerle sohbet etti. Pakistan’a döndüğünde üreticilerle bir araya gelip, yüksek kalitede çadır üretimi için çalışacağını belirten Şerif, yardımları da hızla kara, hava ve deniz yoluyla göndereceklerini söyledi. Şerif, “Destek çalışmalarımız sorumluluktan değil ruhumuzdan geliyor, çünkü biz bir aileyiz” dedi.
Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu görevden düşmesinin ardından meclis yeni başbakanını seçti. İslam Ulema Camiası(JUI-F), Pakistan Müslüman Ligi (PML-N), Pakistan Halk Partisi (PPP)'nin öncülük ettiği Pakistan Demokratik Hareketi'nin desteklediği PML-N lideri Şahbaz Şerif, yeni başbakan oldu.
Yarın yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiklerini ve dua ettiklerini belirten Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif, Haziran sonrası Türkiye’nin bölgesel ve küresel dinamikleri şekillendirecek önemli bir aktör olacağına inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye'nin yardımları ele alındı. Pakistan Başbakanı Şerif desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.