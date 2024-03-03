Pakistan'da Şahbaz Şerif başbakan seçildi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Adıyaman’ı ziyaret ederek depremzedelerle sohbet etti. Pakistan’a döndüğünde üreticilerle bir araya gelip, yüksek kalitede çadır üretimi için çalışacağını belirten Şerif, yardımları da hızla kara, hava ve deniz yoluyla göndereceklerini söyledi. Şerif, “Destek çalışmalarımız sorumluluktan değil ruhumuzdan geliyor, çünkü biz bir aileyiz” dedi.