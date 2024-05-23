Pakistan'da sıcak hava dalgası: Yüzlerce kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelerde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1991-2020 Normallerine Göre Mukayesesi Raporu açıklandı. 2024 yılı nisan ayında ortalama sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. 1991-2020 normalleri nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,3 derece olup, 2024 yılı nisan ayı sıcaklığı ise 16,6 derece olarak gerçekleşti. 2024 yılı nisan ayı, 1991-2020 normalleri nisan ayı ortalamasının 4,3 derece üzerinde yaşandı. 2024 yılı nisan ayı, son 53 yılın en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti.