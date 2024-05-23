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Dünya

Pakistan'da sıcak hava dalgası: Yüzlerce kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelerde

Pakistan'da sıcak hava dalgası, yüzlerce kişinin hastanelere başvurmasına neden oldu. Ülkenin farklı bölgelerindeki sıcaklıkların aşırı yükselmesiyle birlikte birçok insan sıcak çarpması şikayetiyle acil yardım arayışına girdi.

15:24 - 23/05/2024 Perşembe
AA
Pakistan
Pakistan

Sağlık yetkilileri, ülkenin doğusunda bulunan Lahor şehri ile güneydeki Sind eyaletinin Haydarabad, Larkana ve Jacobabad kentinde yer alan hastanelere sıcak çarpması şikayetiyle yüzlerce kişinin başvurduğunu belirtti.


Yetkililer, ayrıca sıcaktan etkilenen hastaları tedavi etmek için hastanelerde acil müdahale merkezleri kurulduğunu ifade etti.


'Evden çıkmayın' uyarısı

Pakistan Meteoroloji Departmanı yetkilisi Zaheer Ahmed Babar, ay boyunca ülke genelindeki birçok bölgede sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını söylemişti.


Haziranda da sıcaklığın 45 dereceye ulaşmasının muhtemel olduğunu belirten Babar, vatandaşlara "evden çıkmamaları" uyarısında bulunmuştu.


Ayrıca, Pakistan'ın Pencap eyaletinde sıcak hava nedeniyle tüm okullar bir hafta tatil edilmişti.



#Aşırı sıcaklar
#pakistan
#sıcak çarpması
#sıcak hava dalgası
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