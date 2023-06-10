Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 28 kişi öldü: Pahtunhva eyaletinde 150'den fazla yaralı var

Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. 40 milyon kişiyi etkileyen sel suları bir çok aileyi yerinden etti. Son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybederken, yağmurların başladığı haziranın ortasından bu yana en az bin kişi öldü.