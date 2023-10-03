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Dünya

Pakistan'da yüzlerce kişinin böbreğini çıkarıp satan çete çökertildi

Pakistan'da 328 kişinin böbreğini hukuka aykırı şekilde çıkararak zenginlere satan çete üyelerinin yakalandığını açıklandı. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Pencap geçici hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi, bir oto tamircisinin ameliyat asistanı olarak çalıştığını, böbrek ameliyatlarının da hastaların haberi olmadan özel evlerde gerçekleştirildiğini söyledi.

18:15 . 3/10/2023 Salı
AA
Pakistan'da 328 kişinin böbreğini satan çete üyeleri yakalandı.

Pakistan'da 328 kişinin böbreğini satan çete üyeleri yakalandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde polis, 328 kişinin böbreğini satan çete üyelerini yakaladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap geçici hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi, Lahor’da yaptığı açıklamada, yüzlerce kişinin böbreğini hukuka aykırı şekilde çıkararak zenginlere satan çete üyelerinin yakalandığını açıkladı.

"Ameliyatlardan hastaların da haberi olmuyor"

Nakvi, çete liderinin 328 kişinin böbreğini zenginlere sattığını itiraf ettiğini dile getirerek, soruşturmanın sürdüğünü ve böbreği satılan kişi sayısının daha da artabileceğini ifade etti.

Bir oto tamircisinin ameliyat asistanı olarak çalıştığına işaret eden Nakvi, böbrek ameliyatlarının da hastaların haberi olmadan özel evlerde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Yetkililer, çetenin Azad Cammu Keşmir bölgesi, Lahor ve Teksila şehirlerinde faaliyet gösterdiğini, böbreklerin yaklaşık 35 bin dolara satıldığını kaydetti.

Öte yandan, uygunsuz ortamlarda gerçekleştirilen böbrek ameliyatlarında 3 kişinin öldüğü açıklandı.



#Çete
#Böbrek Satan
#Pakistan
#Pencap geçici hükümet Başbakanı
#Muhsin Nakvi
26 dakika önce
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