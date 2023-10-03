Pakistan'da yüzlerce kişinin böbreğini çıkarıp satan çete çökertildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap geçici hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi, Lahor’da yaptığı açıklamada, yüzlerce kişinin böbreğini hukuka aykırı şekilde çıkararak zenginlere satan çete üyelerinin yakalandığını açıkladı.

Nakvi, çete liderinin 328 kişinin böbreğini zenginlere sattığını itiraf ettiğini dile getirerek, soruşturmanın sürdüğünü ve böbreği satılan kişi sayısının daha da artabileceğini ifade etti.