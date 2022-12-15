Dünya Pakistandaki intihar saldırısında iki kişi hayatını kaybetti
ASYA

Pakistan'daki intihar saldırısında iki kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde gerçekleştirilen intihar saldırısında bir asker ve bir sivil hayatını kaybetti, dokuz sivil yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Pakistandaki intihar saldırısında iki kişi hayatını kaybetti
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'a bağlı Miran Şah şehrinde intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda bir asker ve bir sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırılar arttı

Terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP), Pakistan hükümeti ile ateşkesi sona erdirmesinin ardından ülke genelinde saldırılar arttı.

TTP, 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 30 Kasım'da polis aracına yönelik intihar saldırısında biri polis, 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı, TTP üstlenmişti.

Novşera şehrinin Irakabad bölgesinde de 4 Aralık'ta devriyedeki polis aracına motosikletli TTP militanlarınca düzenlenen saldırıda, 3 emniyet mensubu ölmüştü.

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